Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок маркетплейсов

Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок маркетплейсовГлава Сбербанка предлагает уравнять условия конкуренции
Необходимо выравнять условия конкуренции между банками на маркетплейсах. такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Он пояснил, что финансовая организация не выступает против скидок, но не поддерживает «скидки в одни ворота», когда в случае, если вы не клиент какого-то из банков, вы не можете получить скидку.
«Мы долгое время говорили про какие-то виды рабства, зарплатное рабство и так далее. Вот это – торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено», – указал он.
Глава Сбербанка также обратил внимание на очень высокие комиссии для продавцов на маркетплейсах.
В ноябре недовольство банков скидками на крупных маркетплейсах, которое началось еще в 2024 г., вышло на новый уровень. Сначала Греф обвинил площадки в недоплате налогов на 1,5 трлн руб. Затем руководители крупных розничных банков написали письма в Банк России, правительство, Госдуму, Совет Федерации и администрацию президента на имя Максима Орешкина. Они считают нечестной с точки зрения конкуренции практику со скидками при оплате товаров на платформе связанной с ней банком.
24 ноября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предложила министру экономического развития Максиму Решетникову ввести запрет на продажу на маркетплейсах финансовых продуктов дочерних банков. По мнению ЦБ, нужно запретить площадкам менять цены на товары в зависимости от способа оплаты и сделать ФАС дополнительным контролером ситуации.
Основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким направила открытое письмо в адрес ЦБ, правительства и Федерального Собрания в ответ на «публичные атаки на российский цифровой бизнес». По ее данным, пять критикующих банков за девять месяцев 2025 г. аккумулировали чистую прибыль в 1,93 трлн руб., а общий результат профильных финтех-подразделений площадок составляет около 79 млрд руб. Ким попросила органы власти дать пространство для конструктивного диалога между банковским сектором и платформами во имя сохранения конкуренции и развития экономики страны.