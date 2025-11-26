Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок маркетплейсов

«Мы долгое время говорили про какие-то виды рабства, зарплатное рабство и так далее. Вот это – торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено», – указал он.