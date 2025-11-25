Основательница Wildberries потребовала диалога банков с цифровыми платформами

На прошлой неделе недовольство банков скидками на крупных маркетплейсах, которое началось еще в 2024 г., вышло на новый уровень. Глава Сбербанка Герман Греф первым пристыдил онлайн-платформы за такие практики и обвинил в недоплате налогов на 1,5 трлн руб. Затем руководители крупных розничных банков – ВТБ (Андрей Костин), Альфа-банка (Владимир Верхошинский), Т-банка (Станислав Близнюк) и Совкомбанка (Сергей Хотимский) – написали письма в ЦБ, правительство, Госдуму, Совфед и администрацию президента на имя Максима Орешкина. Банкиры считают нечестной с точки зрения конкуренции практику со скидками при оплате товаров на маркетплейсе связанным с ним банком.