Основательница Wildberries потребовала диалога банков с цифровыми платформами
Основательница Wildberries и гендиректор РВБ Татьяна Ким направила открытое письмо в адрес Центрального банка, правительства и Федерального Собрания в ответ на «публичные атаки на российский цифровой бизнес». Текст обращения опубликовал «Коммерсантъ».
Ким отметила, что российские цифровые платформы системно развивали малый и средний бизнес вместе с государством, создавая новую прозрачную экономику, а партнерами платформ сегодня выступают более 1 млн предпринимателей. Она подчеркнула, что для малого и среднего бизнеса цифровые платформы являются практически единственной возможностью масштабироваться. Глава РВБ также напомнила, что, по оценке руководителя ФНС Даниила Егорова, риски нарушения налогового законодательства есть лишь у 0,3% компаний и ИП на маркетплейсах.
Основательница Wildberries выразила удивление нападками со стороны «Сбера» в адрес селлеров, отметив, что малые предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали в представлениях банка «преступниками». К атаке «Сбера», по словам Ким, присоединились другие крупные банки: ВТБ, «Альфа-банк», Т-банк и «Совкомбанк».
Ким привела конкретные цифры: пять критикующих банков за девять месяцев 2025 г. аккумулировали чистую прибыль в размере 1,93 трлн руб., тогда как суммарный результат профильных финтех-подразделений торговых площадок составляет около 79 млрд рублей. Таким образом, финансовый ресурс банков превышает прибыль e-commerce банкинга более чем в 24 раза.
В заключение Ким обратилась к органам власти с просьбой дать пространство для конструктивного диалога между банковским сектором и цифровыми платформами во имя сохранения конкуренции и развития экономики страны.
На прошлой неделе недовольство банков скидками на крупных маркетплейсах, которое началось еще в 2024 г., вышло на новый уровень. Глава Сбербанка Герман Греф первым пристыдил онлайн-платформы за такие практики и обвинил в недоплате налогов на 1,5 трлн руб. Затем руководители крупных розничных банков – ВТБ (Андрей Костин), Альфа-банка (Владимир Верхошинский), Т-банка (Станислав Близнюк) и Совкомбанка (Сергей Хотимский) – написали письма в ЦБ, правительство, Госдуму, Совфед и администрацию президента на имя Максима Орешкина. Банкиры считают нечестной с точки зрения конкуренции практику со скидками при оплате товаров на маркетплейсе связанным с ним банком.