Конфликт из-за скидок на маркетплейсах вышел на новый уровень

Конфликт из-за скидок на маркетплейсах вышел на новый уровеньБанкиры пишут в правительство с предложением запретить инвестиции в скидки, маркетплейсы в ответ стращают ростом цен на товары
Недовольство банкиров скидками на крупных маркетплейсах, начавшееся в 2024 г., на этой неделе вышло на новый уровень – сначала предправления Сбербанка Герман Греф пристыдил компании за такие практики и обвинил в недоплате налогов на 1,5 трлн руб.
Спустя пару дней главы крупных розничных банков – Сбербанка (Герман Греф), ВТБ (Андрей Костин), Альфа-банка (Владимир Верхошинский), Т-банка (Станислав Близнюк) и Совкомбанка (Сергей Хотимский) – стали действовать серьезнее и написали письма в ЦБ, правительство, Госдуму, Совфед и администрацию президента на имя Максима Орешкина. Банкиры видят нечестную конкуренцию в сложившейся практике со скидками при оплате товаров на маркетплейсе связанным с ним банком.
В письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину (есть у «Ведомостей») написано два предложения: цена товаров на цифровых платформах не должна зависеть от способа оплаты (обязать устанавливать единую цену); маркетплейсам надо запретить вкладывать средства в снижение цен товаров. Запрет банкиры предлагают распространить как на прямые скидки и промоакции, так и на косвенные формы финансирования – бонусные программы, маркетинговые субсидии. Исключение предложено сделать для продажи собственных товаров цифровых площадок и социально значимых – но также при условии, что скидки на них не должны быть связаны с конкретным средством платежа.
В пятницу утром банкиры выступили в СМИ с отдельным комментарием касательно писем, решив прояснить свою позицию четче.
«Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение – клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», – говорится в комментарии, который предоставил представитель Сбербанка.
Акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка, выпустившего карту, или выбранного способа оплаты, отмечается в позиции банкиров: «Именно об этом было обращение банков. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны. А также о равных условиях, прозрачности и предсказуемости правил на рынке».
Главы пяти банков выразили готовность к «конструктивному диалогу с регулятором и маркетплейсами», чтобы выработать решения, которые сохранят выгоды для покупателей и обеспечат честную конкуренцию.
Ozon и Wildberries на инициативы банков уже не стесняются отвечать резко. Площадками пользуются более 80 млн человек, и, по сути, инициатива крупных банков направлена против всего российского населения, сообщил «Ведомостям» представитель Wildberries & Russ: экономически активных граждан и тех, кто от них зависит. Предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 млн человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая, добавляет представитель Ozon: «Цены однозначно вырастут, и для людей это критично».
Предложение запретить скидки на маркетплейсах направили крупнейшие банки, которые сами развивают цифровые платформы и экосистемы, конкурирующие с Ozon и Wildberries, но вопрос регулирования их собственных программ лояльности был проигнорирован, продолжает представитель Wildberries & Russ. «Внутри своих приложений и экосистем эти банки еще более активно продвигают собственные услуги и средства платежа с помощью тех же бонусов, кешбэков и скидок. Например, на «Мегамаркете» бонусами «Сберспасибо» оплачивается до трети стоимости покупок, согласно публичным данным. Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража», – рассуждает он.
«Яндекс.Маркет» открыт к диалогу и готов обсуждать с регулятором и участниками рынка возможные форматы регулирования скидочной политики цифровых платформ, передал «Ведомостям» его представитель. Это общая задача – найти сбалансированный подход, который будет поддерживать развитие торговли в интересах покупателей и продавцов, но при этом не приведет к ограничению конкуренции, добавил он.
Накануне в Госдуме прошел экспертный совет по платформенной экономике под руководством первого заместителя руководителя комитета по экономической политике Дениса Кравченко. Рассматривать какие-либо ограничения по скидкам нужно комплексно, с точки зрения влияния на весь ритейл в принципе, передал по итогам совета «Ведомостям» через представителя директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.
Последствия, по его словам, надо прогнозировать максимально, учитывая конечное влияние на ценовую политику продавцов, чтобы не создать риски перекладывания этих издержек в итоговую сумму для покупателей. «Спешка здесь неуместна», – уверен он.
Кроме того, напомнил Волошин, в действующей редакции закона о платформенной экономике уже есть возможность на уровне правительства устанавливать необходимые требования к цене товара на маркетплейсах.
Вопрос скидок на маркетплейсах 18 ноября комментировала и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина: цена на товар должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты. Она заметила, что стоимость продукта или услуги является определяющим фактором для выбора человека – если ценой манипулируют с помощью способов оплаты, становится тяжело отследить злоупотребления.
Позднее Банк России распространил еще один комментарий на эту тему: регулятор никогда не выступал против скидок на платформах как таковых, напротив, он считает справедливым, если покупатель может получать скидки и бонусы не только по карте банка платформы, но и по картам других. «У покупателя должен быть выбор – в этом суть наших предложений, а не в ограничении скидок. Другие банки тоже могли бы давать скидки по своим картам, конкурировать за клиента на платформе, но сейчас по факту далеко не всегда могут это делать», – отметил он.
Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент, говорится в комментарии ЦБ. «Ведь платформы, по сути, выполняют роль инфраструктуры, они должны соблюдать равноудаленность. А банки должны конкурировать на равных. Тогда скидок будет больше, потребители от этого выиграют», – уверены в ЦБ.
Ранее «Ведомости» писали, что Ozon и Wildberries разошлись во мнениях по вопросу участия банков в программах лояльности платформ. Ozon выступил за равный доступ всех банков (т. е. покупателей с картами разных банков) к акциям и скидкам на площадке, а Wildberries предлагает индивидуальные переговоры на взаимовыгодных условиях. Компании зафиксировали эти разногласия в приложении к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, подписанному 11 ноября.
Речь идет о механике формирования конечной цены для потребителя в зависимости от способа оплаты и о возможности сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях на платформах. Сейчас, например, для покупателей с картами аффилированных с маркетплейсом банков цена ниже.
В подготовке материала участвовала Лиана Липанова.