Конфликт из-за скидок на маркетплейсах вышел на новый уровень

Позднее Банк России распространил еще один комментарий на эту тему: регулятор никогда не выступал против скидок на платформах как таковых, напротив, он считает справедливым, если покупатель может получать скидки и бонусы не только по карте банка платформы, но и по картам других. «У покупателя должен быть выбор – в этом суть наших предложений, а не в ограничении скидок. Другие банки тоже могли бы давать скидки по своим картам, конкурировать за клиента на платформе, но сейчас по факту далеко не всегда могут это делать», – отметил он.