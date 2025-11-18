Греф: маркетплейсы из-за скидок не доплатили налоги на 1,5 трлн рублей

Председатель правления Сбербанка указал, что в России маркетплейсы пока не урегулированы. Он выразил мнение, что необходимо сосредоточиться на том, чтобы поместить их «в нормальное конкурентное пространство». Эта задача стоит перед государством. Сегодня маркетплейсы вне конкуренции, в первую очередь вне налоговой конкуренции, подчеркнул Греф.