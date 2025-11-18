Греф: маркетплейсы из-за скидок не доплатили налоги на 1,5 трлн рублей

Греф: маркетплейсы из-за скидок не доплатили налоги на 1,5 трлн рублейПо его мнению, сегодня площадки вне налоговой конкуренции
Маркетплейсы в 2025 г. из-за скидок не доплатили налоги на сумму около 1,5 трлн руб. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на форуме «Фокус на клиента» Банка России.
«Мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. Это должно быть прекращено», – подчеркнул Греф.
По его словам, площадки должны показать свою эффективность в честной конкуренции. Они не будут получать такую прибыль и начнут резко повышать цену. Сейчас такая тенденция наблюдается в Ozon. Маркетплейс резко стал повышать комиссии, показывать прибыльность и платить дивиденды.
Председатель правления Сбербанка указал, что в России маркетплейсы пока не урегулированы. Он выразил мнение, что необходимо сосредоточиться на том, чтобы поместить их «в нормальное конкурентное пространство». Эта задача стоит перед государством. Сегодня маркетплейсы вне конкуренции, в первую очередь вне налоговой конкуренции, подчеркнул Греф.
8 октября Совет Федерации рекомендовал правительству внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» поправки, обеспечивающие равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для продавцов и покупателей. Согласно документу, нормы должны исключить возможность предоставления преимуществ аффилированным с владельцем платформы компаниям.
Кроме того, сенаторы предложили закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги независимо от того, какое электронное средство платежа выберет оператор платформы. Таким образом, способ оплаты не должен влиять на конечную стоимость для пользователей.