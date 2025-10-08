Совфед предложил запретить маркетплейсам скидки при оплате собственными картами
Совет Федерации рекомендовал правительству внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» поправки, которые обеспечат равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей. Об этом говорится в постановлении «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации», принятом 8 октября.
В документе указано, что новые нормы должны исключить возможность предоставления преимуществ аффилированным с владельцем платформы компаниям. Кроме того, сенаторы предлагают закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги, независимо от того, какое электронное средство платежа выбирает оператор платформы. Таким образом, способ оплаты не должен влиять на конечную стоимость для пользователей.
Одновременно Совет Федерации рекомендовал Госдуме в осеннюю сессию рассмотреть законопроект № 959258-8, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Документ вводит ответственность за нарушение требований при использовании посреднических цифровых платформ.
Крупные банки неоднократно указывали, что скидки, которые маркетплейсы предоставляют при оплате товаров их картами или электронными кошельками, нарушают принципы конкуренции: они дают клиентам моментальную выгоду, тогда как банки, не входящие в экосистемы, могут предлагать только отложенный кэшбэк.
Глава «Альфа-банка» Владимир Верхошинский на ПМЭФ-2024 называл такие акции «ценовой дискриминацией». По его словам, «83% клиентов выбирают банк Ozon из-за скидок — это прямое преимущество внутри экосистемы». Аналогичные заявления делали и в Сбербанке, и в ВТБ.
ФАС в конце мая 2025 г. сообщала, что изучает практику ведущих онлайн-площадок по предоставлению скидок при оплате через собственные платежные сервисы — на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.
3 июля на Финансовом конгрессе финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов обратил внимание на регуляторный арбитраж между банками и дочерними структурами маркетплейсов: по его словам, экосистемы обходят часть банковских требований при кредитовании. ЦБ тогда подтвердил, что вопрос выравнивания условий находится в ближайшей повестке регулятора.
25 сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил отнести банки маркетплейсов к системообразующим организациям и рассмотреть этот вопрос при доработке закона «О платформенной экономике», принятого в июле 2025 г. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала идею проработать механизм выравнивания условий и отметила, что ЦБ уже ведет диалог с банковским сообществом и участниками рынка электронной торговли.