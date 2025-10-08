Совфед предложил запретить маркетплейсам скидки при оплате собственными картами

Совет Федерации рекомендовал правительству внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» поправки, которые обеспечат равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей. Об этом говорится в постановлении «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации», принятом 8 октября.