Банки предлагают запретить программы лояльности на маркетплейсах
Главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо за подписью Германа Грефа, Андрея Костина, Станислава Близнюка, Владимира Верхошинского и Сергея Хотимского.
Исключение могут составить собственные товары площадок и социально значимые категории товаров, говорится в письме. Отмечается, что скидки не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа.
Авторы документа ссылаются на мировой опыт, который «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик». В качестве примера приведены регламенты Евросоюза, устанавливающие ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ». По мнению глав российских банков, введение указанных мер не приведет к удорожанию товаров для населения.
18 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты. Она заметила, что стоимость продукта или услуги является определяющим фактором для выбора. Если ею манипулируют с помощью способов оплаты, становится тяжело отследить злоупотребления.
В тот же день представитель объединенной компании Wildberries & Russ рассказал «Ведомостям», что ЦБ обсуждает с крупными банками инициативу о запрете скидок на маркетплейсах при оплате через банки площадок. Обсуждение проходит в закрытом режиме без участия платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей. В маркетплейсе считают лоббирование запрета скидок попыткой «нерыночным путем ограничить развитие банков площадок». Там указали, что от запрета скидок пострадают миллионы потребителей в России, для которых подорожают товары.
Представитель Ozon сообщил, что скидки при оплате товаров определенной банковской картой относятся к программе лояльности, в которую инвестирует банк. У игроков банковского и ритейл-рынка есть аналогичные инструменты, например кешбэки и партнерские бонусные программы. Для создания равного доступа и исключения злоупотреблений маркетплейс открыл свою программу лояльности. Банки могут присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам площадки за оплату своей картой.