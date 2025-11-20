Банки предлагают запретить программы лояльности на маркетплейсах

В тот же день представитель объединенной компании Wildberries & Russ рассказал «Ведомостям», что ЦБ обсуждает с крупными банками инициативу о запрете скидок на маркетплейсах при оплате через банки площадок. Обсуждение проходит в закрытом режиме без участия платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей. В маркетплейсе считают лоббирование запрета скидок попыткой «нерыночным путем ограничить развитие банков площадок». Там указали, что от запрета скидок пострадают миллионы потребителей в России, для которых подорожают товары.