ЦБ РФ предложил ограничить финансовые продукты маркетплейсов
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина направила министру экономического развития России Максиму Решетникову письмо с предложением запретить продажу на маркетплейсах финансовых продуктов дочерних банков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
По данным издания, в Центробанке поддержали российские кредитные организации в споре с маркетплейсами. Регулятор считает необходимым запретить онлайн-платформам менять цены на товары в зависимости от способа, которым клиент намерен оплатить покупку. Набиуллина в письме предложила также сделать Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России дополнительным контролером ситуации.
Глава ЦБ подчеркнула, что реализацию финансовых продуктов дочерних банков маркетплейсов также нужно запретить, потому что они «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».
По данным издания, Минэкономразвития уже прорабатывает сообщение Набиуллиной. В ведомстве при этом отметили, что действующая редакция 289-ФЗ «О платформенной экономике» позволяет правительству РФ устанавливать различные требования к цене товара на маркетплейсах. Вопрос о запрете скидок, по мнению министерства, нужно рассматривать комплексно.
В Wildberries «Ведомостям» сообщили, что считают предлагаемые меры избыточными. По мнению компании, запрет на различные цены касается только скидок на средство платежа, которые не зависят от доходов продавца. Площадка подчеркивает, что не вводит дополнительных комиссий, а скидки помогают десяткам миллионов покупателей экономить, делая товары доступнее. Инициатива о дополнительном надзоре ФАС выглядит непонятной, так как антимонопольная служба уже имеет все методы контроля и новые меры могут затронуть малый и средний бизнес.
В компании отмечают, что закон не содержит понятия «крупнейшие» платформы, и мера, по их мнению, направлена на двух участников, не затрагивая, например, «Сбер». Запрет на дистрибуцию финансовых продуктов банков, связанных с платформами, создает арбитраж в пользу крупных банков, которым не запрещены аналогичные практики. Wildberries считает, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на всех игроков, а не избирательно затрагивать отдельные компании. В компании надеются на пересмотр предложений и более сбалансированный подход.
На прошлой неделе недовольство банков скидками на крупных маркетплейсах, которое началось еще в 2024 г., вышло на новый уровень. Глава Сбербанка Герман Греф первым пристыдил онлайн-платформы за такие практики и обвинил в недоплате налогов на 1,5 трлн руб. Затем руководители крупных розничных банков – ВТБ (Андрей Костин), Альфа-банка (Владимир Верхошинский), Т-банка (Станислав Близнюк) и Совкомбанка (Сергей Хотимский) – написали письма в ЦБ, правительство, Госдуму, Совфед и администрацию президента на имя Максима Орешкина. Банкиры считают нечестной с точки зрения конкуренции практику со скидками при оплате товаров на маркетплейсе связанным с ним банком.