ЦБ РФ предложил ограничить финансовые продукты маркетплейсов

В компании отмечают, что закон не содержит понятия «крупнейшие» платформы, и мера, по их мнению, направлена на двух участников, не затрагивая, например, «Сбер». Запрет на дистрибуцию финансовых продуктов банков, связанных с платформами, создает арбитраж в пользу крупных банков, которым не запрещены аналогичные практики. Wildberries считает, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на всех игроков, а не избирательно затрагивать отдельные компании. В компании надеются на пересмотр предложений и более сбалансированный подход.