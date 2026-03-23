Бизнес

В России предложили запретить маркетплейсам устанавливать стоимость товаров

Минпромторг разработал законопроект, запрещающий маркетплейсам вмешиваться в ценообразование товаров и закрепляющий это право только за продавцами. Ожидается, что мера уравняет конкуренцию между офлайн-розницей и онлайн-платформами, пишет РБК.

Изменения будут поэтапными. Сначала маркетплейсам придется согласовывать с продавцами все скидки и акции. Бизнес получит возможность совсем запретить скидки.

Следующая ступень предполагает полное исключение маркетплейсов из ценообразования. Они больше не смогут самостоятельно снижать стоимость товаров за счет собственных механизмов продвижения или инструментов маркетинга.

Спор вокруг скидок обострился осенью 2025 г. Тогда крупные банки раскритиковали программы лояльности онлайн-платформ, предоставляющих дополнительные скидки при оплате картами дочерних банков. Традиционные игроки считают, что это ведет к перетоку клиентов. Маркетплейсы, в свою очередь, заявили о риске нарушения конкуренции и предупредили, что отмена скидок может ускорить инфляцию.

В феврале первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что финорганизация поддерживает открытый доступ банков к программам скидок при оплате товаров на маркетплейсах, но настаивает на едином подходе к отражению затрат на такие программы.

