ВТБ хочет видеть отражение расходов банков на скидки маркетплейсов
ВТБ поддерживает открытый доступ банков к программам скидок при оплате товаров на маркетплейсах, однако настаивает на едином подходе к отражению затрат на такие программы. Об этом на конференц-звонке 25 февраля заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
Дискуссия вокруг скидок обострилась осенью 2025 г., когда крупные банки раскритиковали программы лояльности онлайн-платформ, предоставляющих дополнительные скидки при оплате картами дочерних банков. По мнению традиционных игроков, это ведет к перетоку клиентов. Маркетплейсы, в свою очередь, заявили о риске нарушения конкуренции и предупредили, что отмена скидок может ускорить инфляцию.
Сейчас предложения сторон обсуждаются с участием представителей министерств, Банка России, Госдумы, СФ и отраслевых ассоциаций.
«Я пока воспринимаю, что мы не нашли совместного, консенсусного решения и будем его дотачивать долгие-долгие месяцы, кварталы. Может быть, годы», – сказал Пьянов.
Он отметил, что средний банковский кешбэк составляет 0,7–0,8% от оборота, тогда как у дочерних банков маркетплейсов показатель может достигать 10% и фактически субсидируется материнской компанией. По его оценке, для независимых банков участие в таких программах экономически невыгодно.
Пьянов подчеркнул, что банки будут стремиться к искоренению этой «неконкурентной практики».
По его словам, ВТБ поддерживает открытость доступа к системам скидок и программам лояльности. А также поддерживает в выдачах цены корректное информирование, что получает клиент, выбирая разные платежные инструменты.
«Но важным элементом является корректное однородное отражение этих затрат на балансе как банков-участников, так и банков, аффилированных с маркетплейсами. У нас нет возможности ее перенести куда-то вверх, переложить на нашего акционера, такая опция есть у банков маркетплейсов», – подчеркнул он.
11 февраля сообщалось, что Банк России предложил «открытую модель» скидок на маркетплейсах и выступил за формирование универсальных условий, на которых все финансовые организации смогут предлагать свои инструменты оплаты на платформах.