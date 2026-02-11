ЦБ предложил «открытую модель» скидок на маркетплейсах
Банк России предложил перейти к «открытой модели» участия банков в программах скидок на маркетплейсах, а также сформировать универсальные условия, на которых все финорганизации могут представлять свои предложения на платформе. Об этом «Ведомостям» рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка Центробанка Екатерина Лозгачева.
По ее словам, регулятор направил подробную механику на рассмотрение в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы. В крупнейших площадках инициативу называют сбалансированной, но требующей обсуждения.
Спор между банками и маркетплейсами обострился, когда руководители Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили запретить платформам прямые скидки и косвенные формы финансирования. Ограничения могли коснуться бонусных программ, возвратов и маркетинговых субсидий. Соответствующее письмо было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.
В декабре 2025 г. глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил, что президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом призвал справедливо решить спор между маркетплейсами и банками.