ЦБ предложил «открытую модель» скидок на маркетплейсах

Банк России предложил перейти к «открытой модели» участия банков в программах скидок на маркетплейсах, а также сформировать универсальные условия, на которых все финорганизации могут представлять свои предложения на платформе. Об этом «Ведомостям» рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка Центробанка Екатерина Лозгачева.