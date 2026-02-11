ЦБ предложил вариант решения конфликта банков и цифровых платформ

ЦБ предложил вариант решения конфликта банков и цифровых платформПрограммы скидок маркетплейсов могут стать открытыми для любых кредитных организаций
Банк России сформировал предложения, которые могут решить возникший в конце прошлого года конфликт между банками и цифровыми платформами из-за доступа кредитных организаций к участию в скидочных программах маркетплейсов. Их представила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики, организованного комитетом Госдумы по экономической политике.
Регулятор предлагает перейти к «открытой модели» участия банков в программах скидок и создать универсальные условия, на которых все финансовые организации могут представлять свои предложения на платформе, отметила Лозгачева. Банк России направил подробную механику на обсуждение в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы. Представители крупнейших площадок называют предложение сбалансированным, но требующим обсуждения.
ЦБ по-прежнему считает, что цены не должны зависеть от того, каким платежным средством платит покупатель, отметила она. В «обобщенном виде» идея Банка России состоит в том, чтобы покупатель видел единую цену товара, рядом с которой находилось бы всплывающее окно, «при нажатии на которое клиент мог видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют», пояснила Лозгачева. Она подчеркнула, что участники программы должны иметь возможность представлять информацию на равных условиях, что, например, может обеспечить их перечисление в алфавитном порядке. Кроме того, ЦБ считает, что критерии допуска кредитных организаций к такому партнерству должны быть публично раскрыты и прозрачны, добавила она.
Детали регулирования все еще прорабатываются, отметила Лозгачева. Например, существует вариант, при котором открытая модель будет применяться только «к наиболее значимым платформам». Кроме того, ЦБ считает, что решить эту проблему можно не только на законодательном уровне, но и при помощи «мягкого регулирования», например через совместный меморандум. «Вопрос только в способности договориться», – резюмировала Лозгачева.
Минэк исходит из того, что потребителю должна быть представлена достоверная и понятная информация о цене на посреднических цифровых платформах вне зависимости от действующих скидок и акций, включая применение различных платежных инструментов, пояснил «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. По его словам, сейчас по поручению президента России проводится совместная работа по решению этой проблемы с привлечением широкого круга экспертов и самих платформ. «Предлагаемые решения должны приниматься одновременно для крупнейших посреднических цифровых платформ, традиционного ритейла, а также банковского сектора», – добавил он.
«Ведомости» отправили запросы представителям ряда крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, ПСБ и др.), а также Ассоциации компаний интернет-торговли.
Что говорят маркетплейсы
Программа лояльности «Зеленая цена» построена именно на принципе, озвученном регулятором: открытый доступ к программе для всех банков, сообщил представитель Ozon в ответ на запрос «Ведомостей».
Суть проблемы
Сейчас компания обсуждает участие уже более чем с 25 банками, в том числе с небольшими региональными, добавил он. Формат отображения партнеров программы на витрине, безусловно, может и должен обсуждаться более детально, но в любом случае он должен основываться на принципе равного доступа, отметил представитель Ozon.
Предложение Банка России о демонстрации единой цены выглядит более сбалансированным по сравнению с радикальными мерами вроде полного запрета скидок, которые продвигались крупнейшими банками, сообщил «Ведомостям» представитель Wildberries. При этом важно «не переусложнить клиентский путь»: пользователи должны получать информацию об акциях и бонусах интуитивно понятно, без избыточных действий, в то время как необходимость открывать список и выбирать из полного перечня банков может сделать программы лояльности неэффективными, отмечает он.
Кроме того, условия должны работать в обе стороны, считает представитель Wildberries. «Если открытость будет требоваться только от одних игроков (например, цифровых платформ), а другие (крупные банки) сохранят свободу выбора партнеров для допуска в свои экосистемы, это может привести к нерыночным преимуществам», – подчеркивает он.
Для решения проблемы конкуренции на маркетплейсах, помимо понятного для клиента формата представления скидочных предложений, важны равноправные условия участия банков и прозрачные алгоритмы цифровой платформы, полагает директор департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина. Открытая модель в общем и целом работает, когда есть унифицированные API (Application Programming Interface; интерфейс, который позволяет разным программам взаимодействовать друг с другом. – «Ведомости»), а партнерам обеспечен бесплатный к ним доступ, пояснила она. Изначальная демонстрация единого ценника с последующим отображением предложений банков может стать потенциальным решением, согласен первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Открытость же присоединения должна заключаться в возможности участия в системе софинансирования скидок всем заинтересованным участникам, уверен он.
Бесконечное меню с разными предложениями
Унификация доступа банков к программам скидок – это «утопический вариант решения проблемы», создающий «непонятные нагромождения», считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. По его мнению, технически это очень сложно сделать, потому что у каждого из них могут быть скидки и кэшбэки на разные группы товаров и эту информацию сложно «подтянуть и настроить», когда в корзине собраны разные товары. «Сложность еще и в том, что у банков могут быть разные условия для получения скидок или кэшбэка, например в зависимости от количества товаров одной категории или от их суммы и проч.», – добавляет он.
Другая проблема – как стандартизированно отобразить сразу в едином списке более 300 действующих российских банков, если вдруг они все изъявят желание подключиться, продолжает он. В итоге можно получить «бесконечное меню с разными предложениями» и высокой вероятностью ошибки, «когда человек не туда нажал, не так посчитал, не то посмотрел, не то выбрал», считает Войлуков.
На сложности с отображением всех потенциальных предложений от банков обращает внимание и президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов. «Продавец на маркетплейсе – нежелательный клиент для крупных банков: он молод, неопытен, заемные средства вкладывает в оборот. И финансовые организации при платформе действительно дают селлеру возможность развиваться», – добавляет он.
Предложенная ЦБ открытая модель – это шаг в правильном направлении, но этот механизм вряд ли полностью прекратит конфликт, полагает глава Союза бухгалтеров Евгения Мемрук. «Если мы начнем уравнивать всех через маркетплейсы, встает вопрос: а как тогда быть с тем, что у одних банков есть ресурсы на щедрые скидки и поощрения, а у других нет? Полное уравнивание тут вряд ли возможно», – отмечает она.
Самый простой вариант решения проблемы – единая цена при сохранении за дочерними банками маркетплейсов возможности предоставлять кэшбэк своим клиентам, как это делают все остальные участники рынка, считает Войлуков. Это позволит сохранить одинаковые цены, не нарушая закон и не создавая недобросовестного конкурентного преимущества, отмечает он.