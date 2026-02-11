ЦБ предложил вариант решения конфликта банков и цифровых платформ

Унификация доступа банков к программам скидок – это «утопический вариант решения проблемы», создающий «непонятные нагромождения», считает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. По его мнению, технически это очень сложно сделать, потому что у каждого из них могут быть скидки и кэшбэки на разные группы товаров и эту информацию сложно «подтянуть и настроить», когда в корзине собраны разные товары. «Сложность еще и в том, что у банков могут быть разные условия для получения скидок или кэшбэка, например в зависимости от количества товаров одной категории или от их суммы и проч.», – добавляет он.