Через СБП прошло 103 трлн рублей в 2025 году

Через СБП прошло 103 трлн рублей в 2025 годуАктивнее всего сервис использовался в конце года
Граждане и компании за 2025 г. совершили через СБП 18,3 млрд операций на сумму 103 трлн руб., что превышает показатели 2024 г. на 36,57% и 48,2% соответственно, следует из данных Банка России. Среднее количество операций в сутки в прошлом году составило 50 млн, превысив на треть значение предыдущего года.
Наибольшая активность в СБП была в IV квартале: количество операций превысило 4,95 млрд, сумма – 29,1 трлн руб. В этот период для перевода денег сервисом воспользовались 7 из 10 человек, для оплаты покупок – 5 из 10. В среднем один гражданин с октября по декабрь 2025 г. совершил 32 перевода и оплатил через СБП 19 покупок, подсчитал ЦБ. Для сравнения: в III квартале россияне совершили через систему 4,59 млрд операций на 26,5 трлн руб. – один гражданин в среднем осуществил 30 переводов и оплатил 18 покупок.
Переводы между гражданами остаются наиболее популярной операцией в сервисе Банка России: в IV квартале они совершили 3,4 млрд переводов на 25,9 трлн руб., что больше показателей прошлого года на 16% и 20,47% соответственно. При этом 4 из 10 переводов – это переводы граждан между своими счетами в разных банках. Всего за 2025 г. через СБП люди сделали 12,71 млрд переводов (+33% к 2024 г.) на 91,9 трлн руб. (+49%).
Одновременно в IV квартале 2025 г. выросло и количество оплат через СБП – граждане оплачивали товары и услуги в 1,2 раза чаще в сравнении с аналогичным кварталом 2024 г. Всего за октябрь – декабрь оплатой воспользовались 1,43 млрд раз (+25,44% год к году) на 2,5 трлн руб. (+24,38%), среднее количество оплат в сутки составило 15 млн. Всего за прошлый год россияне оплатили 5,3 млрд покупок (+44,8% к 2024 г.) на общую сумму 8,92 трлн руб. (+37,65%).
Увеличение количества и объемов проведенных через СБП оплат за товары и услуги связано с ростом числа торговых точек, принимающих оплату таким способом. По данным ЦБ, их стало 3 млн, из которых 2,3 млн (80% от общего) – это МСБ. Для сравнения: на конец 2024 г. оплату через СБП принимали 2,2 млн торговых точек, из которых 1,8 млн относились к МСБ.
Также в 2025 г. активно развивалось направление переводов через СБП от юрлиц в пользу граждан, например, страховые выплаты, от брокеров и проч. При этом на IV квартал пришлась наибольшая транзакционная активность – треть годового объема и количества операций. За октябрь – декабрь совершено 72,8 млн таких переводов на сумму 712,5 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2024 г. сумма увеличилась на 74%, но количество снизилось на 20%. Всего за прошлый год было совершено 244,66 млн переводов (+20% к 2024 г.) от юрлиц гражданам на общую сумму 2,1 трлн руб. (+68%).
С учетом достаточно комфортных бесплатных лимитов на переводы между физлицами и своими счетами можно ожидать дальнейшего роста операций в данном сегменте, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Большие лимиты на переводы через СБП в месяц (30 млн между своими счетами) наряду с удобством самого сервиса продолжат стимулировать рост его использования в 2026 г., согласна старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. Кроме того, благодаря постоянному совершенствованию функциональности и расширению возможностей для граждан она уверена в долгосрочной перспективе развития СБП.
В сегменте платежей СБП остается наиболее активно развивающейся технологией, которая из-за низких тарифов крайне выгодна юридическим лицам, отмечает Грицкевич. По итогам 9 месяцев 2025 г. в общем объеме безналичных операций граждан по оплате товаров и услуг СБП занимала только 15% против 11% за весь 2024 г., напоминает он. Поэтому потенциал для наращивания доли рынка СПБ остается весьма внушительным, уверен Грицкевич.
В 2026 г. по переводам граждан через СБП тренд будет аналогичным 2025 г., полагает главный владелец продукта Payments & FX «ОТП банка» Михаил Щипков. В оплате товаров и услуг, по его мнению, произойдет более активный рост за счет замещения альтернативными способами оплаты карточных операций из-за их удорожания, связанного с отменой льготы по НДС на ряд банковских услуг, в частности эквайринг.
Рост операций по оплате товаров и услуг через СБП продолжится в 2026 г., но, вероятно, в меньшем темпе, чем в предыдущие годы, прогнозирует представитель Газпромбанка. Это обусловлено эффектом низкой базы в предыдущих периодах и тем, что во многих отраслях инструмент уже вышел на плато, поясняет он.
В этом году есть два основных фактора, которые будут разнонаправленно влиять на долю СБП как инструмента сбора выручки, продолжает представитель Газпромбанка. Национальная система платежных карт, которая в прошлые годы активно продвигала путем различных маркетинговых активностей СБП для совершения покупок, в этом году существенно сократила эти меры поддержки, говорит представитель Газпромбанка. Это в том числе приводит даже к небольшому снижению доли СБП в некоторых проектах, отмечает он. Но в то же время из-за изменений в Налоговом кодексе с января этого года СБП стала более привлекательной для бизнеса способом сбора выручки, добавляет он.
Ближайшим конкурентом СБП, вероятно, станет цифровой рубль, полагает Грицкевич. Но, по оценкам ПСБ, после его массового внедрения должно пройти еще 2-4 года, когда цифровой рубль сможет полноценно конкурировать с СБП и начнет отвоевывать долю рынка платежей у карт и системы ЦБ, рассуждает он.