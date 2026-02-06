Через СБП прошло 103 трлн рублей в 2025 году

В этом году есть два основных фактора, которые будут разнонаправленно влиять на долю СБП как инструмента сбора выручки, продолжает представитель Газпромбанка. Национальная система платежных карт, которая в прошлые годы активно продвигала путем различных маркетинговых активностей СБП для совершения покупок, в этом году существенно сократила эти меры поддержки, говорит представитель Газпромбанка. Это в том числе приводит даже к небольшому снижению доли СБП в некоторых проектах, отмечает он. Но в то же время из-за изменений в Налоговом кодексе с января этого года СБП стала более привлекательной для бизнеса способом сбора выручки, добавляет он.