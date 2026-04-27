Совкомбанк и «МТС деньги» присоединятся к программе лояльности «Озона» «Зеленая цена». В начале мая пользователи смогут получать дополнительные скидки при оплате картами указанных финансовых организаций на маркетплейсе.
В октябре 2025 г. «Озон» предложил банкам присоединиться к программе лояльности «Зеленая цена» на коммерческих условиях и предлагать клиентам скидки при оплате покупок на маркетплейсе своими картами. Уровень скидок одинаковый для всех финансовых организаций-участников. «Ozon банк» участвует в программе на таких же коммерческих условиях, как и другие банки.
Спор вокруг скидок на маркетплейсах обострился в ноябре прошлого года. Тогда крупные банки раскритиковали программы лояльности платформ, предоставляющих дополнительные скидки при оплате картами дочерних банков. По их мнению, это ведет к перетоку клиентов. Площадки, в свою очередь, заявили о риске нарушения конкуренции и предупредили, что отмена дисконта может ускорить инфляцию.
В марте 2026 г. Минпромторг разработал законопроект, запрещающий маркетплейсам вмешиваться в ценообразование товаров и закрепляющий это право только за продавцами. Изменения предлагаются вводить поэтапно: сначала площадки должны будут согласовывать с продавцами скидки, затем предполагается их полное исключение из ценообразования.