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Фигуранты дела «Крокуса» планировали устроить теракт в Дагестане

Трое мужчин готовили взрыв на набережной, следует из материалов дела
Полина Худякова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Три фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» планировали устроить еще один теракт на набережной Каспийска в Дагестане. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на материалы дела. Следственный комитет (СК) России ранее завершил расследование дела о теракте, жертвами которого стали 145 человек.

Фигуранты готовились совершить теракт в республике с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), следует из материалов дела. В документах отмечается, что в период с ноября 2023 г. по 16 марта 2024 г. они незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. В конце марта, уже после теракта в «Крокусе», Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев изготовили СВУ. С помощью взрывного устройства мужчины хотели совершить террористический акт на набережной города Каспийска, говорится в документах.

По данным ТАСС, эти трое фигурантов, а также двое граждан Таджикистана обвиняются в обеспечении четырех исполнителей теракта в «Крокусе» огнестрельным оружием.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед выступлением музыкальной группы «Пикник», после чего начался пожар. Огонь распространился на 13 000 кв. м, погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек. «Крокус интернэшнл», являющееся владельцем концертного зала, также признали потерпевшим. Обвиняемые по уголовному делу – иностранные граждане, в основном из Таджикистана.

СК России уже завершил расследование дела о теракте в «Крокус сити холле», стороны начали знакомиться с его материалами. Об этом в феврале сообщил адвокат одного из обвиняемых. В январе председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил, что в качестве обвиняемых привлечены 27 фигурантов. 22 февраля ТАСС писал, что уголовное дело о теракте в отношении 19 фигурантов выделили в отдельное производство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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