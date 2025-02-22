Фигуранты дела «Крокуса» планировали устроить теракт в Дагестане

Фигуранты готовились совершить теракт в республике с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), следует из материалов дела. В документах отмечается, что в период с ноября 2023 г. по 16 марта 2024 г. они незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. В конце марта, уже после теракта в «Крокусе», Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев изготовили СВУ. С помощью взрывного устройства мужчины хотели совершить террористический акт на набережной города Каспийска, говорится в документах.