Дело против исполнителей теракта в «Крокусе» выделено в отдельное производство
Уголовное дело о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» в отношении 19 фигурантов выделили в отдельное производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Сейчас в одном производстве соединено 10 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 27 лиц. В ближайшее время 19 фигурантов будут ознакомлены с материалами. По уголовному делу было назначено свыше 1300 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинских, баллистических, молекулярно-генетических, пожарно-технических, инженерно-строительных, дактилоскопических и др. Срок следствия продлен до 22 мая 2025 г.
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед выступлением музыкальной группы «Пикник», после чего начался пожар. Огонь распространился на 13 000 кв. м, погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.
Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек. Обвиняемые по уголовному делу – иностранные граждане, в основном из Таджикистана.
11 февраля сообщалось, что АО «Крокус интернэшнл», являющееся владельцем концертного зала, признали потерпевшим по уголовному делу о теракте. Согласно документам, «Крокус интернэшнл» является потерпевшим по делу о теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, участии в деятельности террористической организации (ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ).