Дело против исполнителей теракта в «Крокусе» выделено в отдельное производство

Сейчас в одном производстве соединено 10 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 27 лиц. В ближайшее время 19 фигурантов будут ознакомлены с материалами. По уголовному делу было назначено свыше 1300 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинских, баллистических, молекулярно-генетических, пожарно-технических, инженерно-строительных, дактилоскопических и др. Срок следствия продлен до 22 мая 2025 г.