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Дело против исполнителей теракта в «Крокусе» выделено в отдельное производство

Ведомости

Уголовное дело о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» в отношении 19 фигурантов выделили в отдельное производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Сейчас в одном производстве соединено 10 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 27 лиц. В ближайшее время 19 фигурантов будут ознакомлены с материалами. По уголовному делу было назначено свыше 1300 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинских, баллистических, молекулярно-генетических, пожарно-технических, инженерно-строительных, дактилоскопических и др. Срок следствия продлен до 22 мая 2025 г.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед выступлением музыкальной группы «Пикник», после чего начался пожар. Огонь распространился на 13 000 кв. м, погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.

Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек. Обвиняемые по уголовному делу – иностранные граждане, в основном из Таджикистана.

11 февраля сообщалось, что АО «Крокус интернэшнл», являющееся владельцем концертного зала, признали потерпевшим по уголовному делу о теракте. Согласно документам, «Крокус интернэшнл» является потерпевшим по делу о теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, участии в деятельности террористической организации (ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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