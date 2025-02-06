СК завершил расследование теракта в «Крокусе»
Следственный комитет (СК) России завершил расследование дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, стороны начали знакомиться с его материалами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Олега Власова – адвоката одного из обвиняемых .
«Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», – сообщил защитник.
Теракт, ставший одним из крупнейших в истории страны, произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек.
В январе председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил, что в качестве обвиняемых привлечены 27 фигурантов. По его словам, продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта.