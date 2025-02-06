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СК завершил расследование теракта в «Крокусе»

Ведомости

Следственный комитет (СК) России завершил расследование дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, стороны начали знакомиться с его материалами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Олега Власова – адвоката одного из обвиняемых .

«Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», – сообщил защитник.

Теракт, ставший одним из крупнейших в истории страны, произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек.

В январе председатель СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил, что в качестве обвиняемых привлечены 27 фигурантов. По его словам, продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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