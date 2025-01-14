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СК: по делу о теракте в «Крокусе» привлечены 27 фигурантов

Ведомости

Следственный комитет (СК) России привлек в качестве обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» 27 человек. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов. Продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта», – сказал он.

Сейчас выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств, добавил Бастрыкин.

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек.

Подозреваемые в совершении теракта – иностранные граждане, в основном из Таджикистана. Ответственность за теракт на себя взял филиал «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане «Вилаят Хорасан» (является частью террористической и запрещенной ИГ). Anadolu писало в начале января, что генпрокуратура в Стамбуле утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых членов ИГ, которые контактировали с исполнителями теракта в подмосковном «Крокусе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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