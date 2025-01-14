СК: по делу о теракте в «Крокусе» привлечены 27 фигурантов

Подозреваемые в совершении теракта – иностранные граждане, в основном из Таджикистана. Ответственность за теракт на себя взял филиал «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане «Вилаят Хорасан» (является частью террористической и запрещенной ИГ). Anadolu писало в начале января, что генпрокуратура в Стамбуле утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых членов ИГ, которые контактировали с исполнителями теракта в подмосковном «Крокусе».