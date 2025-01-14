СК: по делу о теракте в «Крокусе» привлечены 27 фигурантов
Следственный комитет (СК) России привлек в качестве обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» 27 человек. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».
«Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов. Продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта», – сказал он.
Сейчас выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств, добавил Бастрыкин.
Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек.
Подозреваемые в совершении теракта – иностранные граждане, в основном из Таджикистана. Ответственность за теракт на себя взял филиал «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане «Вилаят Хорасан» (является частью террористической и запрещенной ИГ). Anadolu писало в начале января, что генпрокуратура в Стамбуле утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых членов ИГ, которые контактировали с исполнителями теракта в подмосковном «Крокусе».