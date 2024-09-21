Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали ЧОП и подрядные организации

«Уголовное дело… возбужденное… по ч.3 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи", иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал "Крокус сити холл", а также собственниками здания», – говорится в документе.