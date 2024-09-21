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Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали ЧОП и подрядные организации

Ведомости

Частное охранное предприятие (ЧОП) и  подрядные организации фигурируют в уголовном деле, возбужденном после теракта в «Крокус сити холле», пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. 

«Уголовное дело… возбужденное… по ч.3 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи", иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал "Крокус сити холл", а также собственниками здания», – говорится в документе.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек.

31 мая стало известно, что следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале. Частное охранное предприятие «Крокус профи», которое отвечало за безопасность в «Крокус сити холле», лишилось лицензии спустя месяц после теракта, свидетельствуют данные системы «БИР-аналитик».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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