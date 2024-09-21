Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали ЧОП и подрядные организации
Частное охранное предприятие (ЧОП) и подрядные организации фигурируют в уголовном деле, возбужденном после теракта в «Крокус сити холле», пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
«Уголовное дело… возбужденное… по ч.3 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи", иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал "Крокус сити холл", а также собственниками здания», – говорится в документе.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек.
31 мая стало известно, что следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале. Частное охранное предприятие «Крокус профи», которое отвечало за безопасность в «Крокус сити холле», лишилось лицензии спустя месяц после теракта, свидетельствуют данные системы «БИР-аналитик».