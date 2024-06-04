Охранявшее «Крокус» ЧОП лишилось лицензии

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. По делу о теракте уже арестованы 18 человек.