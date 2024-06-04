Охранявшее «Крокус» ЧОП лишилось лицензии
Частное охранное предприятие «Крокус профи», которое отвечало за безопасность в «Крокус сити холле», лишилось лицензии спустя месяц после теракта. Об свидетельствуют данные системы «БИР-аналитик».
«РИА Новости» со ссылкой на базы открытых данных отмечает, что последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу датируются 10 марта 2023 г. В 2019 г. предприятию продлили лицензию. 24 апреля этого года, спустя месяц после теракта в «Крокусе», налоговые органы зафиксировали, что у ЧОП отозвали лицензию, пишет агентство.
В «Крокусе» продолжает работать охрана, но на форме сотрудников нет опознавательных знаков, поэтому неизвестно, к какой компании они относятся, пишет «РИА Новости». В пресс-службе Crocus Croup на вопрос агентства об охране не ответили.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. По делу о теракте уже арестованы 18 человек.