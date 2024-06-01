Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Еще двое фигурантов расследования находятся под подпиской о невыезде
Максим Цуланов
Официальный сайт правительства и губернатора Московской области

Басманный суд Москвы арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус сити холле», следует из постановления о продлении ареста четырем фигурантам дела.

Подозреваемыми по делу проходят 20 человек – двое находятся под подпиской о невыезде, остальные 18 человек находятся в СИЗО.

Под подпиской о невыезде, предположительно, могут находиться сотрудники «Крокуса», ставшие фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ранее писал «Коммерсантъ».

31 мая Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». 

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате атаки погибли 145 человек, более 550 пострадали. Согласно тому же постановлению Басманного суда, потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны более 1700 человек, в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек. 

Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и затем арестованы. Большинство из них являются гражданами Таджикистана. 

После теракта в «Крокус сити холле» ряд политиков выступили за ужесточение мер в миграционной сфере. 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов и другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных