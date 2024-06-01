Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе»Еще двое фигурантов расследования находятся под подпиской о невыезде
Басманный суд Москвы арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус сити холле», следует из постановления о продлении ареста четырем фигурантам дела.
Подозреваемыми по делу проходят 20 человек – двое находятся под подпиской о невыезде, остальные 18 человек находятся в СИЗО.
Под подпиской о невыезде, предположительно, могут находиться сотрудники «Крокуса», ставшие фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ранее писал «Коммерсантъ».
31 мая Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объединив его с уголовным делом о теракте в концертном зале «Крокус сити холл».
Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате атаки погибли 145 человек, более 550 пострадали. Согласно тому же постановлению Басманного суда, потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле» признаны более 1700 человек, в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек.
Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и затем арестованы. Большинство из них являются гражданами Таджикистана.
После теракта в «Крокус сити холле» ряд политиков выступили за ужесточение мер в миграционной сфере. 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов и другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».