Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе»

После теракта в «Крокус сити холле» ряд политиков выступили за ужесточение мер в миграционной сфере. 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов и другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».