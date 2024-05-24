Бортников заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»Задержаны, по словам главы ФСБ, уже более 20 человек
Главное управление разведки минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус сити холле». По делу о теракте задержаны более 20 человек. Об этом на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств – участников СНГ сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
«В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников», – приводит слова Бортникова ТАСС.
По словам главы ФСБ, расследованию содействуют Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Установлено, что подготовку теракта, само нападение и отход террористов координировались через интернет членами запрещенного в РФ «Вилаят Хорасана» – филиала запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта.
После нападения террористы получили приказ двигаться к украинской границе, где для них было подготовлено «окно».
Бортников также в своей речи затронул и другие темы. В частности он говорил, что Киев, не имея успехов на поле боя, перешел к «тотальному террору»: систематически обстреливается российское мирное население и гражданская инфраструктура регионов, проводятся диверсионные вылазки в приграничные регионы. Спецслужбы Украины в соцсетях вербуют молодежь, пропагандируя проукраинские националистические формирования. По его словам, Украина последовательно срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта под давлением западных покровителей.
Страны НАТО, утверждает глава ФСБ, содействуют массовой переправке наемников и боевиков террористических организаций на Украину. Часть из них, по его словам, используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство Содружества.
Бортников предупредил, что США и Британия пытаются ввести контроль за торговлей и финансами в СНГ, навязывая различные форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также оказывая политическое и экономическое давление. По его словам, Запад создает условия для «цветных революций», используя агентуру, подконтрольные оппозиционные партии и движения, НКО и псевдонезависимые СМИ.
«Через подконтрольную систему НКО Запад ведет работу по разобщению Содружества путем распространения ксенофобской повестки, привития ложных ценностей, фальсификации общей истории», – пояснил он.
Кроме того, НАТО, утверждает Бортников, втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокус сити холле» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Российские власти неоднократно заявляли о возможной причастности к теракту Украины. Ранее об этом заявляли сам Бортников, президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (сейчас – секретарь Совбеза РФ) и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев (сейчас – вице-премьер). Бортников также говорил, что в организации атаки могли участвовать американские и британские спецслужбы.
В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему. Путин подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения.