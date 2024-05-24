Бортников также в своей речи затронул и другие темы. В частности он говорил, что Киев, не имея успехов на поле боя, перешел к «тотальному террору»: систематически обстреливается российское мирное население и гражданская инфраструктура регионов, проводятся диверсионные вылазки в приграничные регионы. Спецслужбы Украины в соцсетях вербуют молодежь, пропагандируя проукраинские националистические формирования. По его словам, Украина последовательно срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта под давлением западных покровителей.