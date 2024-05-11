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Воробьев не стал говорить, что будет на месте «Крокус сити холла»

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пока не знает, что будет с территорией на месте сгоревшего концертного зала «Крокус сити холл», где в марте произошел теракт. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Я пока не готов отвечать, там еще пока ничего не делается», – ответил глава Подмосковья на вопрос агентства о том, что будет на месте здания.

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. 

«Крокус сити холл» принадлежит компании Crocus Group семьи бизнесмена Араса Агаларова. В конце марта президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что окончательное решение по восстановлению «Крокус сити холла» пока не принято. Он говорил, что предприниматели ориентируются на «мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общее мнение людей».

При этом сам бизнесмен выступил за восстановление концертного зала. По его словам, строительство подобной «Крокусу» площадки потребует не меньше $150 млн. Ранее Эмин Агаларов обещал, что на месте трагедии создадут мемориал в память о жертвах теракта. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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