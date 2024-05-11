Воробьев не стал говорить, что будет на месте «Крокус сити холла»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пока не знает, что будет с территорией на месте сгоревшего концертного зала «Крокус сити холл», где в марте произошел теракт. Об этом он сообщил «РИА Новости».
«Я пока не готов отвечать, там еще пока ничего не делается», – ответил глава Подмосковья на вопрос агентства о том, что будет на месте здания.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
«Крокус сити холл» принадлежит компании Crocus Group семьи бизнесмена Араса Агаларова. В конце марта президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что окончательное решение по восстановлению «Крокус сити холла» пока не принято. Он говорил, что предприниматели ориентируются на «мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общее мнение людей».
При этом сам бизнесмен выступил за восстановление концертного зала. По его словам, строительство подобной «Крокусу» площадки потребует не меньше $150 млн. Ранее Эмин Агаларов обещал, что на месте трагедии создадут мемориал в память о жертвах теракта.