Рахмон назвал теракт в «Крокусе» серьезным уроном по имиджу Таджикистана

В то же время Рахмон выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Он подчеркнул, что терроризм не имеет национальности и религии. Президент Таджикистана добавил, что с терроризмом нужно бороться сообща «везде и всюду», и отметил, что власти республики будут и дальше тесно работать по этому вопросу с Россией.