Рахмон назвал теракт в «Крокусе» серьезным уроном по имиджу Таджикистана
Теракт в «Крокус сити холле» стал серьезным уроном по имиджу Таджикистана. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«Таджики – это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. Это то, что наносит серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации», – сказал он (цитата по ТАСС).
В то же время Рахмон выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Он подчеркнул, что терроризм не имеет национальности и религии. Президент Таджикистана добавил, что с терроризмом нужно бороться сообща «везде и всюду», и отметил, что власти республики будут и дальше тесно работать по этому вопросу с Россией.
Теракт в «Крокус сити холле» подмосковного Красногорска произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. В рамках уголовного дела уже арестованы 12 фигурантов, большинство из них – граждане Таджикистана.
8 мая директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что расследование нападения ведется. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что организатор теракта находится за границей. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения.
Ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, однако российские власти говорят о возможной причастности к атаке Украины в том числе из-за того, что исполнители пытались бежать на территорию этой страны, где им обещали вознаграждение. В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему.