Нарышкин: идет поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом
Расследование теракта в «Крокус сити холле» ведется. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
«Расследование ведется», – сказал он, отвечая на вопрос, установлены ли находящиеся за рубежом лица, причастные к организации нападения.
7 мая директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что организатор теракта в «Крокус сити холле» находится за границей. «Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», – сказал он без уточнения деталей.
Теракт в «Крокус сити холле» подмосковного Красногорска произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. В рамках уголовного дела уже арестованы 12 фигурантов.
Несмотря на то что ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти говорят о возможной причастности к атаке Украины. Бортников также отмечал, что в организации атаки могли участвовать американские и британские спецслужбы.
В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения.