Нарышкин: идет поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Несмотря на то что ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти говорят о возможной причастности к атаке Украины. Бортников также отмечал, что в организации атаки могли участвовать американские и британские спецслужбы.