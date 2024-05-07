Бортников: организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

Несмотря на то что ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти говорят о возможной причастности к атаке Украины. Ранее об этом заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, министр обороны РФ Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Бортников также говорил, что в организации атаки могли участвовать американские и британские спецслужбы.