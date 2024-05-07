Бортников: организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
Организатор теракта в «Крокус сити холле» находится за границей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, передает «Интерфакс».
«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», – сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли следствию установить заказчиков теракта в «Крокусе».
Бортников добавил, что не будет разглашать подробности, пока идут следственные действия.
Теракт в «Крокус сити холле» подмосковного Красногорска произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. В рамках уголовного дела уже арестованы 12 фигурантов.
Несмотря на то что ответственность за произошедшее взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти говорят о возможной причастности к атаке Украины. Ранее об этом заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников, министр обороны РФ Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Бортников также говорил, что в организации атаки могли участвовать американские и британские спецслужбы.
В Киеве подобные обвинения отрицают. В США и ЕС также настаивают на непричастности Украины к произошедшему. Путин ранее подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков нападения.