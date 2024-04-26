Шойгу: следы теракта в «Крокус сити холле» ведут на Украину

12 апреля на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что на причастность Киева к теракту указывают несколько обстоятельств. Во-первых, пояснил он, это попытка нападавших добраться до границы с Украиной и их признания о том, что некий куратор обещал доставить их в Киев после преступления. Во-вторых, телефоны подозреваемых содержат «изобличающую украинские спецслужбы информацию». Кроме того, исполнители теракта получали деньги и криптовалюту с Украины. Наконец, имеются данные о вербовке исламистских радикалов украинским посольством в Душанбе.