Шойгу: следы теракта в «Крокус сити холле» ведут на Украину
Следы теракта в «Крокус сити холле» ведут на Украину, все виновные понесут наказание. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС, пишет «РИА Новости».
По словам министра, планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России, осуществляется при непосредственном участии западных советников.
«Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации», – добавил Шойгу.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В концертном зале в Красногорске вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один – Узбекистана.
О причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Киеве не согласны с такими обвинениями. В Белом доме также заявляли о непричастности Украины к преступлению и о том, что ответственность за нападение лежит на ИГ («Исламское государство», запрещено в России). В совместном заявлении министров иностранных дел стран «большой семерки» (G7) – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховного представителя Европейского союза также говорится о непричастности Украины.
12 апреля на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что на причастность Киева к теракту указывают несколько обстоятельств. Во-первых, пояснил он, это попытка нападавших добраться до границы с Украиной и их признания о том, что некий куратор обещал доставить их в Киев после преступления. Во-вторых, телефоны подозреваемых содержат «изобличающую украинские спецслужбы информацию». Кроме того, исполнители теракта получали деньги и криптовалюту с Украины. Наконец, имеются данные о вербовке исламистских радикалов украинским посольством в Душанбе.