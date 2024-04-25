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Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» финансировался через криптовалюту

Ведомости

Финансирование теракта в «Крокусе» шло через финорганизации с использованием криптовалюты. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на международном форуме актуальных вопросов противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

«Предварительные результаты [расследования] показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран, а финансирование проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», – сказал он.

Ранее агентство «РИА Новости» обнаружило криптокошелек, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в «Крокус сити холле». Адрес на кошелек был размещен в Telegram-канале, связанном с филиалом запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) «Вилаят Хорасан».

Через криптокошелек прошла половина от суммы, которую обещали террористам за нападение на концертный зал. 22 марта, когда произошел теракт, было зафиксировано по четыре поступления и отправления средств – всего $2525, или около 232 000 руб. по нынешнему курсу.

Агентство также выяснило, что еще 12 марта адрес кошелька на платформе Tronscan появился в публикации «одного из Telegram-каналов экстремистской направленности», а его администратор параллельно вел Telegram-канал, связанный с террористической группировкой. Сейчас этот канал удален. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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