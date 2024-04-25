Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» финансировался через криптовалюту
Финансирование теракта в «Крокусе» шло через финорганизации с использованием криптовалюты. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на международном форуме актуальных вопросов противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
«Предварительные результаты [расследования] показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран, а финансирование проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», – сказал он.
Ранее агентство «РИА Новости» обнаружило криптокошелек, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в «Крокус сити холле». Адрес на кошелек был размещен в Telegram-канале, связанном с филиалом запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) «Вилаят Хорасан».
Через криптокошелек прошла половина от суммы, которую обещали террористам за нападение на концертный зал. 22 марта, когда произошел теракт, было зафиксировано по четыре поступления и отправления средств – всего $2525, или около 232 000 руб. по нынешнему курсу.
Агентство также выяснило, что еще 12 марта адрес кошелька на платформе Tronscan появился в публикации «одного из Telegram-каналов экстремистской направленности», а его администратор параллельно вел Telegram-канал, связанный с террористической группировкой. Сейчас этот канал удален.