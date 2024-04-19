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Страны G7 настаивают на непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Ведомости

Утверждения Москвы о причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» не имеют под собой оснований, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран «большой семерки» (G7) – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховного представителя Европейского союза.

Авторы документа полагают, что обвинения российских властей являются «безосновательными», и призывают Москву «прекратить использовать эту трагедию» против Украины. Министры также указывают, что ответственность за вооруженную атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Мы остаемся непоколебимыми в нашей борьбе с терроризмом, о чем свидетельствует то, что несколько стран G7 продолжают делиться с Россией информацией по этому вопросу», – резюмируют главы МИД.

Один из крупнейших в истории России терактов произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один – Узбекистана.

Ранее о причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Киеве не согласны с такими обвинениями. В Белом доме также заявляли о непричастности Украины к преступлению и о том, что ответственность за нападение лежит на ИГ.

12 апреля на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя сообщил, что на причастность Киева к теракту указывают несколько обстоятельств. Во-первых, пояснил он, это попытка нападавших добраться до границы с Украиной и их признания о том, что некий куратор обещал доставить их в Киев после преступления. Во-вторых, телефоны подозреваемых содержат «изобличающую украинские спецслужбы информацию», сказал Небензя. Кроме того, добавил представитель, исполнители теракта получали деньги и криптовалюту с Украины. Наконец, имеются данные о вербовке исламистских радикалов украинским посольством в Душанбе, заключил Небензя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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