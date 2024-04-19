Почему ответный удар Израиля оказался слабее атаки Ирана

«А если еще использовали инертную боевую часть, то отсутствие каких-то сильных взрывов понятно и укладывается в логику того, чтобы “формально ответить”, но так, чтобы даже в случае попадания не было особенно заметно и обе стороны могли выйти из обмена ударами без потери лица», – говорит эксперт.