Почему ответный удар Израиля оказался слабее атаки Ирана

Почему ответный удар Израиля оказался слабее атаки ИранаЭскалации мешают давление союзников Тель-Авива и высокая стоимость вооружений
ПВО Ирана в ночь на 19 апреля (около 4:00 мск) отражала атаку на окрестности Исфахана неназванных летательных объектов. Повреждений и инцидентов не зафиксировано, перехват производили силы 8-й базы ПВО «Шикари», сообщил иранскому госагентству IRNA около полудня главнокомандующий армией страны генерал-майор Абдулрахим Мусави.
«Профильные эксперты уже занимаются изучением масштабов инцидента и сообщат о результатах проделанной работы», – добавил он.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), как в случаях при ударах по целям в Сирии, не прокомментировала сообщения о работе ПВО в Иране. Единственной реакцией со стороны израильских официальных лиц был твит в соцсети Х израильского крайне правого политика, министра национальной безопасности страны Итамара Бен Гвира. «Слабо», – написал он в соцсети.
О взрывах и работе ПВО в районе Исфахана до этого ночью и утром сообщало агентство Reuters. По его данным, полеты гражданской авиации прекратили не только у Исфахана, но и у Шираза и Тегерана. По данным AFP, Иран активировал систему противовоздушной обороны над несколькими городами.
New York Times и Washington Post со ссылкой на неназванных израильских чиновников сообщали, что за ночной атакой по Ирану действительно стоит Израиль. Перед атакой в заметке обозревателя израильской газеты «Едиот Ахронот» сообщалось, что один из чиновников заявил о разработке Израилем «точечной операции».
Часть ракет шла через воздушное пространство Ирака. Местный Telegram-канал Sabereen news утром 19 апреля опубликовал фото, на которых изображены сбитые ПВО страны ракеты. Одну нашли в районе Латифии около Багдада (первые пять фото), а другую (другие пять фото) в районе Эль-Азизия в провинции Васит (приграничная с Ираном).
Как отметил в разговоре с «Ведомостями» военный эксперт, научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, объекты, сбитые и найденные в Ираке, – это аэробаллистические ракеты американского производства типа Blue Sparrow или Silver Sparrow. Зачастую они использовались ВВС Израиля как ракеты-мишени для имитирования иранских баллистических ракет меньшей и средней дальности и запускались с истребителей F-15. Как отмечает Лямин, дальности Blue Sparrow достаточно для пуска как минимум из воздушного пространства Ирака.
«А если еще использовали инертную боевую часть, то отсутствие каких-то сильных взрывов понятно и укладывается в логику того, чтобы “формально ответить”, но так, чтобы даже в случае попадания не было особенно заметно и обе стороны могли выйти из обмена ударами без потери лица», – говорит эксперт.
Таким образом, пока ответом на массированную иранскую атаку Израиля 13-14 апреля (операция «Правдивое обещание») стал точечный воздушный удар с неизвестными результатами. Иранская сторона 14 апреля выпустила по Израилю 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет, 99% которых, по заявлению ЦАХАЛ, было якобы сбито. «Правдивое обещание» стало ответом на израильский удар 1 апреля по консульству Ирана в сирийском Дамаске, в результате чего погибли в том числе два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
До событий в районе Исфахана 19 апреля западные СМИ сообщали, что США и их ближневосточные союзники уговаривали израильское руководство не прибегать к мощному ответному удару после иранской атаки на Израиль.
Очевидно, в данном случае действительно сыграла роль и позиция союзников, и мнение умеренных представителей израильского военно-политического истеблишмента, и нежелание руководства Израиля провоцировать дальнейшую региональную эскалацию, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Но удар, за который Израиль пока так и не взял ответственность, все же был нанесен, так что в символическом смысле принцип «сдерживания» восстановлен – с израильской точки зрения, замечает Самарская.
При этом отражение атаки Ирана 13-14 апреля обошлось Израилю в сумму от 4 млрд до 5 млрд шекелей ($1-1,3 млрд), пояснял израильскому изданию Ynet бывший финансовый советник генштаба Армии обороны Израиля бригадный генерал запаса Рам Аминах. Он пояснил, что в среднем одна сбитая цель обходится примерно в $3,5 млн.