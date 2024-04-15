Израиль может нанести символический удар по Ирану

Израиль может нанести символический удар по ИрануНетаньяху призвал армию выбрать такую цель, чтобы послать сигнал, но обойтись без жертв
Израиль рассматривает возможность нанесения удара по Ирану, чтобы «послать сигнал», сохранив при этом союзнические отношения с западной коалицией. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями на высшем уровне.
По данным издания, 15 апреля военный кабинет Израиля обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана, не вызвав недовольства международных союзников и не упустив возможность создать стратегический международный альянс против Тегерана. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил армию обороны Израиля предоставить варианты целей, которые «передадут сигнал», но не приведут к жертвам. Эти варианты включают потенциальный удар по объекту в Тегеране или кибератаки.
Иранская атака нанесла ограниченный ущерб после отражения международным альянсом, включающим Соединенные Штаты, Францию и Великобританию, при содействии стран Ближнего Востока. При этом удалось опробовать модель координации действий против Ирана. Израиль также получил стратегическую возможность вернуться в международное сообщество и восстановить свои региональные альянсы после трений в связи с войной против «Хамас» в секторе Газа. Источник газеты подчеркивает, что Израиль может упустить эту возможность, если просчитается в своих действиях и поставит краткосрочную демонстрацию силы выше долгосрочных целей.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС. Большинство баллистических ракет было сбито ПВО, однако часть из них все же поразила авиабазу «Неватим» на юге страны. По словам военного, инфраструктуре авиабазы был нанесен небольшой ущерб, она продолжает работать в обычном режиме.
При этом иранский телеканал Press TV заявил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.
Иран назвал эту атаку реакцией на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. В результате данного удара здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
В Кремле на фоне эскалации на Ближнем Востоке призвали к сдержанности и дипломатии. «Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 15 апреля.