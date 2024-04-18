США ввели новые санкции после атаки Ирана на Израиль

Согласно заявлению руководителя пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллера, речь идет о санкциях в отношении 16 физических и двух юридических лиц, «которые способствуют производству и испытанию БПЛА в Иране, а также их распространению среди субъектов, работающих от имени КСИР, его подразделения по производству БПЛА, компании Kimia Part Sivan, и других иранских производителей БПЛА и двигателей для них». Кроме того, минфин США также вводит санкции в отношении пяти компаний, которые поставляют комплектующие для производства стали иранской компании Khuzestan Steel Company (KSC), включенной в перечень юридических лиц США, или покупают готовую стальную продукцию KSC.