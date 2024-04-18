США ввели новые санкции после атаки Ирана на Израиль

США ввели новые санкции после атаки Ирана на ИзраильПод ограничения попали физические лица и компании, связанные с производством БПЛА
Власти США ввели новые санкции в ответ на атаку Ирана на Израиль. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
«Санкции направлены против лидеров и организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), министерством обороны Ирана, а также с программой иранского правительства по созданию ракет и беспилотников, которые обеспечили это дерзкое нападение», – указано в заявлении.
Байден отмечает, что за время его пребывания по посту президента США ввели санкции против 600 физических и юридических лиц, «включая Иран и его посредников – "Хамас", "Хезболлу", "Хутис" и «Катаиб Хезболлу».
«И мы будем продолжать в том же духе. Я поручил своей команде, включая министерство финансов, продолжать вводить санкции, которые еще больше ослабят военную промышленность Ирана», – подчеркивает американский лидер.
Согласно заявлению руководителя пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллера, речь идет о санкциях в отношении 16 физических и двух юридических лиц, «которые способствуют производству и испытанию БПЛА в Иране, а также их распространению среди субъектов, работающих от имени КСИР, его подразделения по производству БПЛА, компании Kimia Part Sivan, и других иранских производителей БПЛА и двигателей для них». Кроме того, минфин США также вводит санкции в отношении пяти компаний, которые поставляют комплектующие для производства стали иранской компании Khuzestan Steel Company (KSC), включенной в перечень юридических лиц США, или покупают готовую стальную продукцию KSC.
Под ограничения также подпадает иранский автопроизводитель Bahman Group и три его дочерние компании, которые оказывали материальную поддержку КСИР. Кроме того, министерство торговли ограничивает доступ Ирана к базовой микроэлектронике коммерческого класса: меры контроля также распространяются на товары, произведенные за пределами США с использованием американских технологий.
Кроме того, 18 апреля Великобритания ввела санкции против семи физических и шести юридических лиц, «которые позволили Ирану осуществлять дестабилизирующую региональную деятельность, включая его прямое нападение на Израиль». В частности, под ограничения попали военно-морские силы КСИР и генштаб вооруженных сил Ирана.
«Это добавляется к 400 с лишним санкциям, уже введенным против Ирана. Предыдущие санкции включают Корпус стражей исламской революции в целом и многих из тех, кто несет ответственность за нападение на Израиль», – говорится в сообщении британских властей.
Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.
Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля, который, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар.
17 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления сирийских и иранских официальных лиц сообщила, что из-за вероятной атаки Израиля Тегеран начал эвакуацию своего персонала с объектов в Сирии, в том числе старших офицеров КСИР.
18 апреля телеканал Al Mayadeen передал заявление командующего штабом ядерной защиты и безопасности в Иране бригадного генерала Ахмада Хакталаба, который пригрозил ударом по ядерным центрам Израиля в случае, если он начнет атаку.