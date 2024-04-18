Иран пригрозил Израилю ответить на возможную атаку ударом по ядерным центрам

«Если сионистский враг совершит какое-либо нападение на Иран, он получит ответ от иранских вооруженных сил, который войдет в историю как операция "Истинное обещание". <…> У нас есть точная информация об израильских ядерных центрах, и наши ракеты готовы уничтожить обозначенные цели, если они предпримут какой-либо шаг», – заявил Хакталаб.