Иран пригрозил Израилю ответить на возможную атаку ударом по ядерным центрам
В случае если Израиль начнет атаку, Тегеран ответит ударом по ядерным центрам еврейского государства. Об этом заявил командующий штабом ядерной защиты и безопасности в Иране бригадный генерал Ахмад Хакталаб, передает телеканал Al Mayadeen.
«Если сионистский враг совершит какое-либо нападение на Иран, он получит ответ от иранских вооруженных сил, который войдет в историю как операция "Истинное обещание". <…> У нас есть точная информация об израильских ядерных центрах, и наши ракеты готовы уничтожить обозначенные цели, если они предпримут какой-либо шаг», – заявил Хакталаб.
Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля, который, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар.
17 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления сирийских и иранских официальных лиц сообщила, что из-за вероятной атаки Израиля Тегеран начал эвакуацию своего персонала с объектов в Сирии, в том числе старших офицеров КСИР.