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WSJ: Иран эвакуирует офицеров КСИР из Сирии из-за вероятной атаки Израиля

Ведомости

Власти Ирана начали эвакуацию своего персонала с объектов в Сирии, в том числе старших офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишет газета The Wall Street Journal  (WSJ) со ссылкой на заявления сирийских и иранских официальных лиц.

КСИР и поддерживаемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» сократили присутствие своих старших офицеров в Сирии. Офицеры среднего звена останутся в стране, поменяв свои места дислокации, сообщили WSJ представители сирийских служб безопасности.

На случай ответной атаки Израиля Иран также ведет подготовку своих военно-воздушных сил. Кроме того, в целях безопасности военно-морской флот начнет сопровождать коммерческие иранские корабли в Красном море.

Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.

Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.

Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар. Однако власти еврейского государства пока не определились с характером возмездия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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