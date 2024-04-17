WSJ: Иран эвакуирует офицеров КСИР из Сирии из-за вероятной атаки Израиля

Власти Ирана начали эвакуацию своего персонала с объектов в Сирии, в том числе старших офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления сирийских и иранских официальных лиц.