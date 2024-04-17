WSJ: Иран эвакуирует офицеров КСИР из Сирии из-за вероятной атаки Израиля
Власти Ирана начали эвакуацию своего персонала с объектов в Сирии, в том числе старших офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления сирийских и иранских официальных лиц.
КСИР и поддерживаемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» сократили присутствие своих старших офицеров в Сирии. Офицеры среднего звена останутся в стране, поменяв свои места дислокации, сообщили WSJ представители сирийских служб безопасности.
На случай ответной атаки Израиля Иран также ведет подготовку своих военно-воздушных сил. Кроме того, в целях безопасности военно-морской флот начнет сопровождать коммерческие иранские корабли в Красном море.
Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.
Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар. Однако власти еврейского государства пока не определились с характером возмездия.