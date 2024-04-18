Израиль и Украина обсуждаются на саммите ЕС

Израиль и Украина обсуждаются на саммите ЕСПротив Ирана могут быть введены новые санкции
Саммит министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе 17–18 апреля обсудит новые санкции против Ирана. Об этом 17 апреля сообщила газета Kronen Zeitung. Планируется ввести ограничения в отношении иранских программ ракет и беспилотников. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поручил своей команде подготовиться и к дальнейшим рестрикциям. Сроки введения новых ограничений Боррель не уточнил. При этом, по словам Борреля, в ЕС все заинтересованы в предотвращении дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, который находится «на краю пропасти». Главный евродипломат призвал все стороны конфликта к сдержанности и заявил, что, если интенсивность конфликта будет возрастать, начнется настоящая война.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что явное большинство членов ЕС поддержат санкции против Ирана. Кроме того, Шалленберг призвал расширить санкционный режим на союзников Ирана в Ливане и Йемене, куда поставляются иранские ракеты.
Вопрос помощи Украине также затрагивается на саммите. Как заявил 17 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо, «самое главное для Словакии на предстоящем внеочередном саммите Европейского совета – гарантировать, что военная помощь Украине является двусторонним вопросом [словацко-украинских отношений, свободных от указаний ЕС]». Ранее, 16 апреля, словацкий премьер сказал, что Братислава не будет ратифицировать документы о принятии Украины в НАТО и нуждается в нейтральной Украине.
Несмотря на такую позицию Фицо, европейские дипломаты обсудят усиление поддержки Украины, в том числе поставки Киеву систем ПВО, заявил высокопоставленный представитель ЕС.
Как пишет издание Politico, в поле зрения политиков помимо украинского конфликта окажется и ближневосточный. Все 27 лидеров Евросоюза попытаются убедить израильское руководство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху не начинать полномасштабную войну на Ближнем Востоке, атакуя Иран. Но сам Нетаньяху ранее не проявлял особого интереса к призывам ЕС или США к прекращению огня в секторе Газа, отмечает издание. В конечном счете, когда дело дойдет до вопроса о прямом нападении Израиля на Иран, решающим фактором будет Вашингтон, главный гарант безопасности Израиля, который заявил, что не поддержит прямое нападение.
Евросоюз сейчас переживает трудный период в отношении своего внешнеполитического позиционирования, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Как итог – даже очевидные политические решения становятся предметом долгой дискуссии и подвергаются критике. Кроме того, отмечает эксперт, не нова проблема ряда европейских государств-диссидентов, которые пытаются за счет критики мейнстрима укрепить свои позиции и свое влияние на общеевропейскую внешнюю политику. Сама внутриевропейская дискуссия создает простор для выражения несогласия с теми или иными решениями Евросоюза. Что же касается конкретных решений вроде санкций против Ирана или помощи Украине, то перспектив складывания их в одну корзину эксперт не видит. Конечно, Украина заинтересована равнять себя с Израилем для получения помощи, однако пока Киеву не удалось добиться значительных результатов в этом, резюмирует Соколов.