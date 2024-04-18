Израиль и Украина обсуждаются на саммите ЕС

Евросоюз сейчас переживает трудный период в отношении своего внешнеполитического позиционирования, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Как итог – даже очевидные политические решения становятся предметом долгой дискуссии и подвергаются критике. Кроме того, отмечает эксперт, не нова проблема ряда европейских государств-диссидентов, которые пытаются за счет критики мейнстрима укрепить свои позиции и свое влияние на общеевропейскую внешнюю политику. Сама внутриевропейская дискуссия создает простор для выражения несогласия с теми или иными решениями Евросоюза. Что же касается конкретных решений вроде санкций против Ирана или помощи Украине, то перспектив складывания их в одну корзину эксперт не видит. Конечно, Украина заинтересована равнять себя с Израилем для получения помощи, однако пока Киеву не удалось добиться значительных результатов в этом, резюмирует Соколов.