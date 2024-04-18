Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин по ее просьбе ситуацию на Ближнем Востоке на фоне удара Ирана по территории Израиля, сообщается на сайте дипведомства.
Особое внимание в ходе встречи стороны уделили резкой эскалации напряженности в связи с ответной атакой Ирана по Израилю 14 апреля. Богданов отметил необходимость проявления сдержанности всеми участниками противостояния.
«Была также рассмотрена обстановка в секторе Газа с акцентом на задачу урегулирования палестино-израильского конфликта, включая освобождение заложников», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили ряд вопросов дальнейшего развития российско-израильских отношений, в том числе поддержание политического диалога между странами.
18 апреля командующий штабом ядерной защиты и безопасности в Иране бригадный генерал Ахмад Хакталаб заявил, что в случае если Израиль начнет атаку, Тегеран ответит ударом по ядерным центрам еврейского государства.
Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля, который, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар.