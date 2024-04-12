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Небензя на заседании СБ ООН: следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут в Киев

Ведомости

На предварительном этапе расследования теракта в «Крокус сити холле» установлено, что к преступлению непосредственно причастна Украина, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Хочу сегодня поделиться с вами предварительными итогами его расследования. Выделю главное: уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление, и следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев», – сказал Небензя.

Он отметил, что власти Украины, придерживаясь тактики терактов, пытаются отвлечь внимание своей общественности от катастрофического положения дел на фронте.

Один из крупнейших в истории страны теракт произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один из Узбекистана.

Ранее о причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Киеве не согласны с такими обвинениями. В Белом доме также заявляли о непричастности Украины к преступлению и о том, что ответственность за нападение лежит на ИГ (организация признана террористической и запрещена в России).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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