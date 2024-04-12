Небензя на заседании СБ ООН: следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут в Киев

«Хочу сегодня поделиться с вами предварительными итогами его расследования. Выделю главное: уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление, и следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев», – сказал Небензя.