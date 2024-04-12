Небензя на заседании СБ ООН: следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут в Киев
На предварительном этапе расследования теракта в «Крокус сити холле» установлено, что к преступлению непосредственно причастна Украина, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
«Хочу сегодня поделиться с вами предварительными итогами его расследования. Выделю главное: уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление, и следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев», – сказал Небензя.
Он отметил, что власти Украины, придерживаясь тактики терактов, пытаются отвлечь внимание своей общественности от катастрофического положения дел на фронте.
Один из крупнейших в истории страны теракт произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один из Узбекистана.
Ранее о причастности Украины к теракту заявляли президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ России Александр Бортников и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Киеве не согласны с такими обвинениями. В Белом доме также заявляли о непричастности Украины к преступлению и о том, что ответственность за нападение лежит на ИГ (организация признана террористической и запрещена в России).