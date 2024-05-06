Уровень тревожности россиян после теракта в «Крокус сити холле» снизился

Теракт в «Крокус сити холле»

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом концерта, после чего начался пожар.

В тот же день Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек.

По последним данным СК на 30 марта, опознаны 134 погибших из 144. Всего при теракте пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, говорилось в сообщении Главного управления МЧС по Московской области.

Москва совместно с Московской областью взяла на себя организацию похорон погибших в результате теракта, сообщил 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин. Официальной информации по захоронению погибших в результате теракта не было.