Уровень тревожности россиян после теракта в «Крокус сити холле» снизился

Уровень тревожности россиян после теракта в «Крокус сити холле» снизилсяЭто связано с адаптацией психики к чрезвычайным ситуациям и майскими праздниками, говорят эксперты
Уровень тревожности россиян снизился до 37% – это самый низкий показатель с момента трагедии в «Крокус сити холле» 22 марта (тогда уровень тревожности вырос на 8 п. п.: с 34% 10 марта до 42% 25 марта). Такие данные о настроении окружающих за 26–28 апреля предоставил фонд «Общественное мнение» (ФОМ). С 29 по 31 марта тревогу ощущали 44% опрошенных, с 5 по 7 апреля – 40%, с 12 по 14 апреля – 43%.
Спокойствие, в свою очередь, сейчас ощущают 57% респондентов, что выше на 6 п. п., чем 22–25 марта, тогда их было 51%. Теракт постепенно уходит из информационного пространства россиян: сейчас всего 4% назвали трагедию в «Крокус сити холле» самым запоминающимся событием, что ниже на 30 п. п., чем в конце марта, тогда таких респондентов было 34%. Следом шла специальная военная операция на Украине (21%) и выборы президента (13%). Сейчас спецоперация снова на 1-м месте среди запоминающихся событий (23%), далее следуют паводки в регионах (13%) и арест заместителя министра обороны Тимура Иванова (4%).
После теракта в «Крокус сити холле» высокий уровень тревожности фиксировали также психологи из МЧС, российского Красного Креста, НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, а также сервисов «Понимаю» и «Псипросвет». Повышение уровня тревоги в обществе регулярно регистрируется после чрезвычайных событий, пояснила тогда же «Ведомостям» руководитель департамента психологии факультета социальных наук ВШЭ Мария Чумакова. Затихание тревожности в течение полутора месяцев после катастрофы социологи фиксировали и после прошлых ЧС – например, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, писали «Ведомости».
Теракт в «Крокус сити холле»
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом концерта, после чего начался пожар.
В тот же день Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек.
По последним данным СК на 30 марта, опознаны 134 погибших из 144. Всего при теракте пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, говорилось в сообщении Главного управления МЧС по Московской области.
Москва совместно с Московской областью взяла на себя организацию похорон погибших в результате теракта, сообщил 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин. Официальной информации по захоронению погибших в результате теракта не было.
Непосредственный эффект от теракта прошел и показатели тревожности вернулись к дотерактному уровню, пояснил результаты исследования «Ведомостям» ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман. Фактически хватило месяца, чтобы тревожность из-за событий в «Крокус сити холле» перестала доминировать среди населения, обращает внимание он. Хотя это не универсальный показатель, подчеркнул Кертман. На снижении тревожности также сказался традиционный «предпраздничный фактор» в связи с отдыхом в мае, добавил он.
Снижение уровня тревожности связано в том числе с адаптацией психики к ЧС, пояснил «Ведомостям» социальный психолог Алексей Рощин. «Человек не может постоянно находиться в состоянии стресса, страха и стремления куда-то убежать», – добавил он. Постепенно тревога смещается и то, что раньше воспринималось как «запредельный уровень опасности», со временем перестает быть таковым, при условии что это место покинуть нельзя, говорит Рощин. Прежний уровень стресса начинает восприниматься как «нулевой», усугубить его может только новое, более страшное событие, уточнил социальный психолог.
В пример он приводит пандемию: сначала все боялись выходить на улицу, но уже спустя порядка полугода люди спокойно ходили в магазины. Кроме того, рост тревоги был остановлен благодаря тому, что теракт практически исчез из поля внимания людей – сработал механизм вытеснения, который подействовал терапевтически, рассуждает Рощин.