Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнутся 23 сентября
Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокус сити холле» начнутся с 23 сентября, сообщается на официальном сайте «Крокус групп».
«Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил программу по сбору и распределению средств помощи пострадавшим», – говорится в сообщении. Комиссия по приему, распределению и выдаче благотворительной помощи обработала 341 заявку и установила 12 категорий пострадавших.
Все собранные средства распределены между гражданами, которые подали заявки и предоставили необходимые документы. Программа прежде всего рассчитана на помощь детям, оставшимся без одного или обоих родителей, а также родителям-пенсионерам и людям, которые получили тяжелую инвалидность и нуждаются в помощи и реабилитации. За все время работы в фонд поступило более 140 млн руб.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.