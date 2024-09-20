Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнутся 23 сентября

Все собранные средства распределены между гражданами, которые подали заявки и предоставили необходимые документы. Программа прежде всего рассчитана на помощь детям, оставшимся без одного или обоих родителей, а также родителям-пенсионерам и людям, которые получили тяжелую инвалидность и нуждаются в помощи и реабилитации. За все время работы в фонд поступило более 140 млн руб.