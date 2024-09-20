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Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнутся 23 сентября

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Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокус сити холле» начнутся с 23 сентября, сообщается на официальном сайте «Крокус групп».

«Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил программу по сбору и распределению средств помощи пострадавшим», – говорится в сообщении. Комиссия по приему, распределению и выдаче благотворительной помощи обработала 341 заявку и установила 12 категорий пострадавших.

Все собранные средства распределены между гражданами, которые подали заявки и предоставили необходимые документы. Программа прежде всего рассчитана на помощь детям, оставшимся без одного или обоих родителей, а также родителям-пенсионерам и людям, которые получили тяжелую инвалидность и нуждаются в помощи и реабилитации. За все время работы в фонд поступило более 140 млн руб.

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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