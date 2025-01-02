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В Стамбуле пятерых иностранцев обвинили в причастности к теракту в «Крокусе»

Ведомости

Генеральная прокуратура в Стамбуле утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых членов ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ), которые контактировали с исполнителями теракта в подмосковном «Крокусе». Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

Подсудимые Хофизджон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Фаизов и Хамза Мухаммед контактировали с Шамсидином Фаридуни и Саидакрами Рачабализодой – участниками нападения в Москве.

В обвинительном заключении указывается, что полиция провела операцию по задержанию подсудимых 24 марта 2024 г. после того, как было установлено, что номер, использованный Фаридуни, одним из исполнителей теракта в «Крокусе», был в контакте с подсудимым Усмоновым. Его, а также Саликова и Асоева задержали на автовокзале при попытке уехать в Иран.

В переписке Асоев пишет одниму из исполнителей теракта о задании заложить бомбу в ТЦ Vegas за 800 000 руб. Текст переписки приводит Anadolu. Тот отказывается: «Нет, меня поймают и убьют». Имя второго участника переписки не приводится.

22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. Подозреваемые в совершении теракта – иностранные граждане, в основном из Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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