В Стамбуле пятерых иностранцев обвинили в причастности к теракту в «Крокусе»

В обвинительном заключении указывается, что полиция провела операцию по задержанию подсудимых 24 марта 2024 г. после того, как было установлено, что номер, использованный Фаридуни, одним из исполнителей теракта в «Крокусе», был в контакте с подсудимым Усмоновым. Его, а также Саликова и Асоева задержали на автовокзале при попытке уехать в Иран.