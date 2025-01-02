В Стамбуле пятерых иностранцев обвинили в причастности к теракту в «Крокусе»
Генеральная прокуратура в Стамбуле утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых членов ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ), которые контактировали с исполнителями теракта в подмосковном «Крокусе». Об этом пишет турецкое издание Anadolu.
Подсудимые Хофизджон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Фаизов и Хамза Мухаммед контактировали с Шамсидином Фаридуни и Саидакрами Рачабализодой – участниками нападения в Москве.
В обвинительном заключении указывается, что полиция провела операцию по задержанию подсудимых 24 марта 2024 г. после того, как было установлено, что номер, использованный Фаридуни, одним из исполнителей теракта в «Крокусе», был в контакте с подсудимым Усмоновым. Его, а также Саликова и Асоева задержали на автовокзале при попытке уехать в Иран.
В переписке Асоев пишет одниму из исполнителей теракта о задании заложить бомбу в ТЦ Vegas за 800 000 руб. Текст переписки приводит Anadolu. Тот отказывается: «Нет, меня поймают и убьют». Имя второго участника переписки не приводится.
22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. Подозреваемые в совершении теракта – иностранные граждане, в основном из Таджикистана.