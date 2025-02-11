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Собственника «Крокус сити холла» признали потерпевшим по делу о теракте

Ведомости

АО «Крокус интернэшнл», являющееся владельцем концертного зала «Крокус сити холл» в Красногорске, признали потерпевшим по уголовному делу о теракте, произошедшем в марте 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на  материалы дела.

Уточняется, что, согласно документам, «Крокус интернэшнл» является потерпевшим по делу о теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, участии в деятельности террористической организации (ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ).

6 февраля ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова сообщил о завершении расследования дела о теракте в «Крокус сити холле». Сообщалось, что стороны начали знакомиться с материалами дела. По словам защитника, в числе потерпевших – порядка тысячи человек, поэтому «вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро».

В середине января председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщал в интервью «Российской газете», что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 фигурантов. Отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта, продолжается, уточнил глава СК.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Огонь распространился на 13 000 кв. м, погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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