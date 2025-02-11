Собственника «Крокус сити холла» признали потерпевшим по делу о теракте

6 февраля ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова сообщил о завершении расследования дела о теракте в «Крокус сити холле». Сообщалось, что стороны начали знакомиться с материалами дела. По словам защитника, в числе потерпевших – порядка тысячи человек, поэтому «вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро».