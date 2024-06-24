КТО в Дагестане завершилась. Итоги

В Дагестане ввели режим КТО вечером 23 июня после того, как в Махачкале и Дербенте неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. После нападения в Дербенте загорелась синагога, пожар удалось потушить только спустя несколько часов. В результате атаки погиб отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.