КТО в Дагестане завершилась. Итоги

КТО в Дагестане завершилась. ИтогиУгрозы жизни и здоровью граждан больше нет
В Махачкале и Дербенте завершилась контртеррористическая операция (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Режим был отменен в 08:15 (совпадает с московским) «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан».
Что произошло в Дагестане
В Дагестане ввели режим КТО вечером 23 июня после того, как в Махачкале и Дербенте неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. После нападения в Дербенте загорелась синагога, пожар удалось потушить только спустя несколько часов. В результате атаки погиб отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.
СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.
Боестолкновения полиции с боевиками в Махачкале и Дербенте продолжались до поздней ночи. По информации Меликова, были убиты более 15 полицейских, жертвы есть также среди гражданских лиц. Муфтият Дагестана сообщал, что пострадали как минимум 25 человек. Около 2:30 мск активная фаза КТО была завершена, уточнил глава республики. По его словам, сейчас продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов.
В НАК сообщили о ликвидации пятерых боевиков. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры пишет, что были уничтожены по меньшей мере шесть террористов. По данным «Интерфакса», трое из них опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. 23 июня его задержали и доставили на допрос в полицию. «Единая Россия» исключила Омарова из партии «за дискредитирующие действия».
Реакции властей и международного сообщества
Соболезнования в связи с произошедшим выразил патриарх Кирилл. По его мнению, целью атаки было «разжечь огонь вражды, заронить семена ненависти и взаимного отчуждения». Именно поэтому для осуществления теракта был выбран православный праздник Святой Троицы, добавил патриарх.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал случившееся «подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями». По его словам, у нападавших «нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства». Кадыров также выразил уверенность, что виновные понесут «заслуженное наказание».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что и нападения в Дагестане, и атака на Севастополь являются «подлым и гнусным терактом» против народа России. «Поэтому теперь все они – американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики – ничем для нас не отличаются», – заключил политик.
Теракт в Дагестане уже осудили лидеры ряда стран СНГ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил России помощь в расследовании преступления. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность продолжать активное взаимодействие по борьбе с терроризмом. Лидер Киргизии Садыр Жапаров пожелал стойкости семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Он подчеркнул, что Киргизия поддерживает усилия российского правительства «по обеспечению своей национальной безопасности».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил отдельные телеграммы президенту РФ Владимиру Путину и Меликову. В них азербайджанский лидер выразил соболезнования и пожелал выздоровления пострадавшим. Алиев также подчеркнул, что Баку «решительно осуждает эти кровавые преступления» и поддерживает борьбу с терроризмом.
Таджикистанский лидер Эмомали Рахмон назвал нападение «бесчеловечным актом насилия» и решительно осудил его. Он отметил, что Таджикистан борется уже более 30 лет со всеми проявлениями терроризма, а также выступает за активное сотрудничество по этому вопросу. Рахмон выразил глубокие соболезнования президенту России, семьям погибших и российскому народу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также осудил теракты в Дагестане, подчеркнув, что Ереван считает недопустимым «любое проявление насилия». Он также попросил Путина от имени армянского народа и лично от себя передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что все виновные в теракте будут установлены и наказаны. Минск решительно осуждает нападения на религиозные объекты, подчеркнул он. Белорусский лидер выразил соболезнования Путину, а также пожелал мужества и стойкости семьям погибших и здоровья пострадавшим.
Соболезнования и сочувствие правительству и народу России также выразил МИД Ирана. Тегеран осуждает теракт в Дагестане и считает терроризм любого рода угрозой человечеству и международной безопасности, подчеркнули в ведомстве.
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что был потрясен новостями из Дагестана, и также выразил соболезнования. Он добавил, что терроризму не может быть никаких оправданий. По его словам, ШОС «будет настойчиво добиваться полного искоренения этих преступных явлений».