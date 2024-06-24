Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с нападением на Дербент и Махачкалу и осудил теракт. Об этом сообщает пресс-служба главы республики в Telegram-канале.
«Лидер Узбекистана решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами», – говорится в сообщении.
Телеграмму с соболезнованиями Путину также направил президент Киргизии Садыр Жапаров. Он пожелал стойкости семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Жапаров подчеркнул, что Киргизия выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства «по обеспечению своей национальной безопасности».
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО). СК завел дело о теракте. В результате нападений в Дербенте и Махачкале погибли более 15 полицейских.
По состоянию на утро 24 июня активная фаза КТО завершена, продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов. По информации НАК, ликвидированы пять боевиков: двое – в Дербенте, еще трое – в Махачкале. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры пишет, что были уничтожены по меньшей мере шесть террористов. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.