Токаев предложил помощь в расследовании теракта в Дагестане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с терактом в Дагестане и предложил помощь в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.
Казахстан осуждает произошедшее и выступает за развитие сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других международных организаций, подчеркнул Токаев.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО). СК завел дело о теракте. В результате нападений в Дербенте и Махачкале погибли более 15 полицейских, сообщил глава республики Сергей Меликов.
По состоянию на утро 24 июня активная фаза КТО завершена, продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов. По информации НАК, ликвидированы пять боевиков: двое – в Дербенте, еще трое – в Махачкале. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры пишет, что были уничтожены по меньшей мере шесть террористов. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.