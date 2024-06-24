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Меликов: в Дагестане во время теракта погибли более 15 полицейских

Ведомости

В результате теракта в Дагестане погибли более 15 полицейских. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», – сказал он в видеообращении. 

По словам Меликова, среди гражданского населения также есть несколько погибших, один из них – отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Глава республики отметил, что власти приняли решение оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших.

Ячейки террористов подготавливали «в том числе из-за рубежа», сказал глава Дагестана.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. 

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО). По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), вооруженные нападения были совершены на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. 

СК возбудил дело о теракте. По состоянию на утро 24 июня активная фаза КТО завершена, продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов. По информации НАК, ликвидированы пять боевиков: двое – в Дербенте, еще трое – в Махачкале. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры пишет, что были уничтожены по меньшей мере шесть террористов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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