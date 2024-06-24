Меликов: в Дагестане во время теракта погибли более 15 полицейских
В результате теракта в Дагестане погибли более 15 полицейских. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», – сказал он в видеообращении.
По словам Меликова, среди гражданского населения также есть несколько погибших, один из них – отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Глава республики отметил, что власти приняли решение оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших.
Ячейки террористов подготавливали «в том числе из-за рубежа», сказал глава Дагестана.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО). По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), вооруженные нападения были совершены на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.
СК возбудил дело о теракте. По состоянию на утро 24 июня активная фаза КТО завершена, продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов. По информации НАК, ликвидированы пять боевиков: двое – в Дербенте, еще трое – в Махачкале. «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры пишет, что были уничтожены по меньшей мере шесть террористов.