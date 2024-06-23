Что известно о стрельбе в Дагестане. Главное

Что известно о стрельбе в Дагестане. ГлавноеБоевики напали на храмы и обстреляли полицейских
В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. В результате терактов, по предварительным данным, убиты священник, охранник церкви и семеро правоохранителей, еще 25 человек были ранены.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что злоумышленники пытались дестабилизировать общественную ситуацию. В частности, в Дербенте они совершили нападение на церковь и синагогу. Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что в результате был убит один священник. Как рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда, зверски убитый священник Русской православной церкви – протоиерей Николай Котельников, он служил более 40 лет.
Позже СМИ со ссылкой на МВД региона сообщили, что в синагоге произошло возгорание. В регионе был объявлен план «Перехват», нападавших пытаются задержать. Из Дербента им удалось скрыться на автомобиле «Фольксваген Поло» белого цвета с госномером 921, он был объявлен в розыск.
Практически одновременно с этим правоохранители региона сообщили, что в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. Операция по задержанию злоумышленников развернулась на улицах города. По данным Telegram-канала «Криминальная хроника МВД Дагестана», четверо боевиков уже ликвидированы. О том, сколько всего было нападавших, официально не сообщалось. Глава Махачкалы Юсуп Умавов призвал жителей города «для обеспечения беспрепятственной работы правоохранительных органов и специальных служб» воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, Гаджиева, Буйнакского и в районе железнодорожного вокзала.
В районе 22:00 мск пресс-служба МВД Дагестана сообщила об обстреле машины с полицейскими в центре села Сергокалы, писало «РИА Новости». Населенный пункт находится в 65 км к югу от Махачкалы. По предварительным данным, один сотрудник ранен.
ГУ МВД России по региону сообщило, что в общей сложности шесть сотрудников полиции были убиты, еще 12 ранены. По сообщению муфтията Дагестана, число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек. Ближе к 22:30 мск МВД Дагестана сообщило, что получивший тяжелое ранение начальник отдела полиции Дагестанских Огней погиб.
Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам нападений. По данным СМИ, в Махачкале и Дербенте все еще слышна стрельба. В республике введен режим контртеррористической операции. Как уточнили в МВД, выезды из Махачкалы перекрыты, перестрелка с боевиками в Дагестане продолжается.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что силовики задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к атаке террористов. Источник агентства в руководстве региона сообщил, что Омаров будет отправлен в отставку. Сейчас страница Омарова недоступна на сайте «Единой России».
На фоне атак соседние регионы усилили меры безопасности. Силовики Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы, меры безопасности усилили в Кабардино-Балкарии. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что обстановка в регионе спокойная, однако полиция принимает дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка. Об усилении мер безопасности также объявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал временно воздержаться от поездок в регион. Находящимся в республике призвали соблюдать меры предосторожности. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в республике могут находиться до 20 000 туристов.
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что теракты в Дербенте и Махачкале являются «попыткой ослабить сложившуюся консолидацию общества на территории многонационального и многоконфессионального Дагестана». Он сообщил, что все органы исполнительной власти Дагестана по поручению главы республики Сергея Меликова мобилизованы.
«Бесчеловечные, возмутительные преступления вызывают гнев и возмущение дагестанцев, и какие бы силы ни стояли за этими омерзительными действиями, они понесут самое суровое наказание», – говорится в заявлении премьер-министра региона.
Комментируя события в Дагестане, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин призвал не списывать каждый теракт, «замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии», на Украину и НАТО, поскольку «розовый туман приведет нас к большим проблемам».