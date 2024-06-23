Что известно о стрельбе в Дагестане. Главное

Практически одновременно с этим правоохранители региона сообщили, что в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. Операция по задержанию злоумышленников развернулась на улицах города. По данным Telegram-канала «Криминальная хроника МВД Дагестана», четверо боевиков уже ликвидированы. О том, сколько всего было нападавших, официально не сообщалось. Глава Махачкалы Юсуп Умавов призвал жителей города «для обеспечения беспрепятственной работы правоохранительных органов и специальных служб» воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, Гаджиева, Буйнакского и в районе железнодорожного вокзала.