МВД Дагестана объявило о ликвидации четырех боевиков в Махачкале
В Дагестане силовики ликвидировали четырех боевиков, причастных к вооруженному нападению на полицейских, синагогу и церковь. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».
Муфтият Дагестана сообщил об увеличении числа погибших до девяти человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек ранены.
Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, убиты священник Николай, охранник церкви и шесть правоохранителей, еще 12 полицейских были ранены.
Следственное управление СК России по республике возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам нападений.