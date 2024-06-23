В МВД Дагестана опровергли сообщения о заложниках в храме
Распространяемые в Telegram-каналах сообщения о захвате террористами 40 заложников в православном храме в Кировском районе Махачкалы являются недостоверными. Об этом пишет Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».
«Ни о каких заложниках речи нет! 19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена. Заложников не было и нет», – говорится в сообщении.
Вечером 23 июня управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным сведениям, число погибших выросло до девяти, семеро из них правоохранители, еще 25 человек ранены.