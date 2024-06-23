В Дагестане вооруженные люди напали на церковь, синагогу и пост ДПС

31 марта в Каспийске, а также в Ленинском и Советском районах Махачкалы вводился режим контртеррористической операции (КТО), жителей ближайших домов эвакуировали. Спецназ ФСБ блокировал террористов, находившихся в нескольких квартирах в жилых домах этих городов. На следующий день в ведомстве сообщили, что задержанные в Дагестане четверо иностранных боевиков причастны к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».