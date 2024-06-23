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В Дагестане вооруженные люди напали на церковь, синагогу и пост ДПС

В результате атаки, по предварительным данным, погибли двое полицейских
Екатерина Щербинина
Автомобили полиции, медицины катастроф и скорой помощи и на улице в Махачкале/ Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС, сообщило управление МВД по Республике Дагестан. В результате происшествий, по предварительным данным, погибли два полицейских.

Ведомство сообщило о нападениях вечером 23 июня с разницей в 10 минут. В Дербенте в результате атаки один сотрудник полиции погиб, еще один ранен. Информацию о нападении также подтвердил и.о. главы города Ахмед Кулиев. Подозреваемым удалось скрыться автомобиле «Фольксваген Поло» белого цвета госномер 921, он объявлен в розыск.

В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. По предварительной информации, один сотрудник полиции убит, еще шестеро ранены. Среди гражданского населения пострадавших и погибших нет, добавили в управлении МВД по республике. Объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что злоумышленники пытались дестабилизировать общественную ситуацию, но им помешали сотрудники полиции.

«Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики. <…> Призываю всех сохранять спокойствие», – написал он в своем Telegram-канале.

Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что, по предварительной информации, боевики убили священника отца Николая в Дербенте и охранника церкви в Махачкале.

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам нападений. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.

31 марта в Каспийске, а также в Ленинском и Советском районах Махачкалы вводился режим контртеррористической операции (КТО), жителей ближайших домов эвакуировали. Спецназ ФСБ блокировал террористов, находившихся в нескольких квартирах в жилых домах этих городов. На следующий день в ведомстве сообщили, что задержанные в Дагестане четверо иностранных боевиков причастны к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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