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Число погибших в Дагестане увеличилось до девяти

Ведомости

В Дагестане в результате нападения террористов погибли уже девять человек, в том числе семь правоохранителей. Еще 25 человек ранены, сообщает муфтият Дагестана.

«Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек», – говорится в сообщении.

Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибших.

Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, погибли священник, охранник церкви и несколько полицейских.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что злоумышленники пытались дестабилизировать общественную ситуацию. В регионе объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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