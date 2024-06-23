Число погибших в Дагестане увеличилось до девяти
В Дагестане в результате нападения террористов погибли уже девять человек, в том числе семь правоохранителей. Еще 25 человек ранены, сообщает муфтият Дагестана.
«Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек», – говорится в сообщении.
Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибших.
Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, погибли священник, охранник церкви и несколько полицейских.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что злоумышленники пытались дестабилизировать общественную ситуацию. В регионе объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются.