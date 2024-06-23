В Дагестане в результате теракта убиты священник и охранник церкви

«Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи», – написал он в своем Telegram-канале.