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В Дагестане в результате теракта убиты священник и охранник церкви

Ведомости

В результате вооруженного нападения неизвестных в Дагестане, по предварительной информации, убит священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи», – написал он в своем Telegram-канале.

23 июня управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, погибли двое полицейских, еще семь сотрудников ранены.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что злоумышленники пытались дестабилизировать общественную ситуацию, но им помешали сотрудники полиции. В республике объявлен план «Перехват». По фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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