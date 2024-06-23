В Дагестане в результате теракта убиты священник и охранник церкви
В результате вооруженного нападения неизвестных в Дагестане, по предварительной информации, убит священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
«Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи», – написал он в своем Telegram-канале.
23 июня управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, погибли двое полицейских, еще семь сотрудников ранены.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что злоумышленники пытались дестабилизировать общественную ситуацию, но им помешали сотрудники полиции. В республике объявлен план «Перехват». По фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).